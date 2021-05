DIEZ y La Liga de España entregan camiseta del Cádiz firmada por 'Choco' Lozano a ganador

DIEZ, en conjunto con La Liga de España han entregado a dos ganadores hondureños la camiseta local del Cádiz de la temporada 2020-2021 y un balón autenticado por la primera división del fútbol español que fueron usadas en el juego Cádiz-Real Madrid.

Mediante un concurso en la web de LaLiga, muchos hondureños participaron en este sorteo y hubo dos felices ganadores, quienes reclamaron sus premios en las oficinas de ese medio y se marcharon contentos por esta iniciativa LaLiga de España y Diario Diez.

El joven Óscar Alexis Escobar Escalante fue quien se llevó para su casa la hermosa camiseta del Cádiz, un recuerdo que perdurará para toda su vida, pues es una pieza con la que el legionario hondureño jugó ante el Real Madrid el 21 de abril del 2020, partido que los cadistas perdieron 0-3.

El abuelo de Anthony Mariona reclamó el balón que su nieto se ganó.

La camiseta del equipo de Ramón de Carranza venía con la firma de puño y letra del catracho Antony Lozano y con un código QR que autentifica que la remera fue jugada por el 'Choco' en este duelo frente a los madridistas.

"Agradezco a Diario Diez, al Choco Lozano y a la Liga de España por este hermoso obsequio. Cuando me llamaron no me lo podía creer, estaba temblando de la emoción porque es una camiseta muy especial que no cualquiera tiene", expresó un efusivo Óscar Escobar cuando tenía su regalo en manos.

El otro ganador fue el muchacho Anthony Samuel Mariona Funez, quien no pudo llegar a las instalaciones de Diario DIEZ a reclamar su balón oficial de La Liga de España, pero llegó su abuelo, quien de forma orgullosa agradeció por el premio ganado por su nieto.