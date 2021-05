Héctor Vargas explica por qué le incomodó que Yustin Arboleda ganara más que él en Marathón  

Héctor Vargas volvió a tirar con todo, el entrenador fiel a su estilo, no se guardó nada y disparó varios dardos y pocos se salvaron.

En una entrevista con Hondusports Ilustrada, Vargas comentó sobre varios temas, uno de ellos fue el salario de Yustin Arboleda en el Marathón.



El DT explicó el motivo por el que le incomoda que el colombiano ganara más que él en la institución verdolaga y reveló detalles de la situación.

¿Le molesta que un jugador gane más que usted? por ejemplo, el caso de Yustin Arboleda: "En este tema hay que ser claro, cuando vos llegas a un lugar donde ganas menos de la mitad de lo que ganaba en Olimpia era un desafío, de hecho, Yustin ganaba menos que yo, hablamos de un 70 a 60 por ciento menos que yo, claro, como uno no mira a los costados, cuando salimos campeones me aumentaron 20 mil pesos más y estaba bien".





Y agregó: "Cuando yo abrí los ojos Arboleda ganaba el doble que mi salario, hablé y dije págame igual porque también tuve el mérito de salir campeón. De hecho, en Olimpia Noel, Donis, Fabio de Souza ganaban más que yo, pero estaba bien porque habían ganado 9 o 10 campeonatos, pero alguien que no había conseguido nada con Marathón hasta que yo llegué, y sobre todo por quien yo aposté, no parecía justo y solo pedí que me aumentaran. Además, se le dio carro cuando yo manejaba el que siempre tuve, se le pagaba la electricidad, yo pagaba la mía, esa era la situación".

Héctor Vargas seguirá como entrenador del Marathón y aseguró que para el próximo torneo espera tres refuerzos extranjeros de calidad para volver a competir por el título de Liga Nacional.