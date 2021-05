Pedro Troglio: Habló sobre las provocaciones en la final, responde a Diego Vázquez y reveló sus preferencias futbolísticas

Pedro Anotonio Troglio llegó a Honduras en junio de 2019 y desde entonces no ha parado de ganar y hacer historia con el Rey de Copas. El estratega argentino ha dirigido 4 torneos -3 completos- y ha ganado tres títulos, convirtiéndose así en uno de los únicos tres técnicos en lograr dicha distinción con el León.

En entrevista para el canal oficial del Club, Troglio repasó lo que fue el recién terminado torneo Clausura 2021 y también valoró lo conseguido por su cuerpo técnico y el plantel olimpista. Asímismo fue específico en su valoración de juego, elección de jugadores y su entrada a los libros de historia.

- Troglio, íntimo -

Estilo de juego, elección de jugadores. "Si tengo un jugador que no corre pero me hace un gol cada dos partidos yo voy a pelear el título, ahora, si yo tengo un jugador que no se sacrifica y me hace gol cada 4 o 5 partidos no voy a pelear el título, porque la ecuación no me cierra. Yo busco jugadores de técnica pero que tenga sacrificio para ser un equipo odenado, sobre todo cuando salgo a nivel internacional. Mi preparación va para el nivel internacional, en el torneo local vamos a jugar a canchas donde no se puede generar juego, entonces, ¿qué es mejor? Bueno, apostar a la ganancia de segunda pelota. Nosotros no solo jugamos a la pelota larga nada más, nosotros jugamos a la recuperación inmediata tras la pérdida, a la ganancia de las segundas, y también a veces cuando se abren los partidos jugamos muy bien porque aparecen los espacios. Obviamente que las canchas son también un incidente".



Entorno de la final ante Motagua. "Lo único que yo despotrico del primer partido, porque también el gol que hacemos está visiado del offside (de Chirinos), los más claro son los dos penales que no te dan; pero para mí, lo más grave es que te deja con hombres faltando 25 minutos con una mala expulsión, porque yo con 10 tengo posibilidades de defender y de atacar porque uno se acerca al 9; cuando te dejan con 9 hombres vos queda 25 minutos a defender nada más... pudieron haber liquidado el partido, gracias a Dios nos dejaron vivos. En el segundo partido para mí estábamos tan convencidos, cuando termina el primer partido, llegamos al vestuario y no era un vestuario de tristeza, era de bronca, todos gritando. Había un clima de confianza muy grande".



ADN competitivo de Olimpia. "Ha habido momentos que nos han hecho creer que sí que podemos, cuando fuimos a jugar al Azteca todos decían que nos íbamos a comer 4 o 5 goles porque habíamos perdido acá, fuimos allá y el equipo jugó un partidazo; cuando fuimos a la burbuja decían ´te vas a quedar afuera, te vas a quedar afuera´ y nos metimos entre los 4 (mejores) de Concacaf. Fuimos a jugar a Alajuela, muertos, y casi pasamos. Es decir, el equipo está acostumbrado a salir adelante".

Pedro Troglio ha forjado una época dorada con Olimpia a nivel nacional e internacional Emotiva charla y la previa en la vuelta ante Motagua. "Lo que tiene que ver con la charla previa, aparte de mejorar las 2-3 cositas que habíamos hecho mal en el primer partido, acomodar a Muma Fernández que habíamos tenido alguna equivocación y ahí lo mejoramos, también uno toca las fibras íntimas del jugador, que tiene que ver con los familiares, de alguien que ya no está, y ahí toqué lo que siento yo también que es la tristeza por no tener a mi padre y no poder festejar estos momentos con él, eso le pasa a todos los jugadores con algún familiar querido que ya no está o que sí está. Yo dejé la charla táctica para el mediodía para dedicar la charla antes de ir a la cancha, pura y exclusivamente al afecto, al amor de la familia, al amor de la gente que nos acompaña siempre, la pasión que manejamos... y bueno, de hecho Yustin (Arboleda) dijo que cuando salió de la charla sintió que íbamos a salir campeones. Todos sentimos eso. Después ya no viví nada, pero me contaron que en el bus iban alegres, llegaron y toda la gente te estaba recibiendo y eso te sigue calentando, porque antes no te permitían a la gente, cuando terminó el primer tiempo me contaron que todos decían ´vamos y vamos que salimos campeones´, creo que tiene que ver todo eso".



El pensamiento ganador del equipo. "Yo no había visto las imágenes, pero cuando termina el partido todos los jugadores se juntaron en un costado y empiezan a hablar del próximo torneo; es decir, en vez de festejar estaban hablando del otro torneo... primero agradeciéndose entre ellos porque habían tenido una charla muy buena el martes a la mañana en la Villa Olímpica y se dijeron todo; hemos conformado un gran grupo humano, ganador, fuerte y muy buena gente. Son los cimientos, después podés perder, pero es difícil que te volteen cuando un equipo es así".

Cayó en la provocación de Motagua. "Yo no sé si caímos, yo soy sincero, en la previa de los partidos anteriores siempre he alimentado esta manera de bronca de los jugadores de decir que vamos a ganar, uno alimenta igual y no sucedía. Esto me parece que fue más equivocación individual, lo de (Elvin) Casildo lo hablé con él porque era nuestro mejor momento y parecía que lo íbamos a ganar y de ahí aplacó y Deiby (Flores) tiene a veces esas salidas. Puede ser que hayamos caído, no sé si es o no es la palabra, pero también la realidad indicaba que dentro de la cancha estaban pasando cosas. Yo no digo que hayan sido a próposito o no, pero de tanta discusión a veces algunos árbitros se encuentran en la situación de pensar ´ya van a decir que yo ayudo a éste, al otro´ y queda demostrado que no es así porque nosotros casi perdemos la liguilla por fallos arbitrales (...) Fue una final en la previa mucho más dura, pero en el segundo partido se siguió cargando todo, lo que sí es que fuimos prudentes y dijimos que no nos vayamos a quedar con 10. En la charla del medio tiempo del primer partido yo le dije a Edwin (Rodríguez) que estuvo mal por tirar el manotazo, que no nos hiciéramos echar y nos hicimos echar. En la vuelta estuvimos más ubicados, también nos fuimos ganando en el primer tiempo y eso te hace jugar desde otro aspecto".



Responde a Diego Vázquez, ¿Olimpia pudo ser tetracampeón? "Hay situaciones que después de dos años en el país tengo que dejar en segundo plano, no me tiene que importar lo que se pongan a decir. Que un técnico se ponga a hablar y a discutir, yo podría decir que nosotros podríamos ser tetracampeones porque en ese campeonatos íbamos a 5 puntos y había que jugar toda la pentagonal porque si vos ganabas la pentagonal, la final y eras tetracampeón, no es que vas puntero en una vuelta y ya sos el campeón. De esa manera hay que agradecer que se supendió el campeonato y habría que entonces suspender los dos clásicos y así yo no perdía ninguno".

Pedro Troglio ya puede presumir un tricampeonato; ganó el Apertura 2019, Apertura 2020 y Clausura 2021 Serie final contra Motagua. "Para mí somos parejos como equipos, son un equipo muy duro y de hecho este torneo me parece que fue el más duro de todos, pero nosotros tenemos detalles que nos hacen hacer la diferencia y ahí sacamos la ventaja".



El desequilibrio de Muma Fernández. "El primer partido lo marcó Chama (Cordova), en el segundo jugó Kevin López, no fue desequilibrante; en el partido anterior solo hay tres jugadas, una en el mediocampo que le hacemos foul, hay un centro que le tira a Klusener y el penal, después en lo segundo tiempo lo controlamos con (Jhonny) Leverón. Después fue (Ever) Alvarado fue la elección, tuvo algún problemita (...) para la final de vuelta cambiamos el módulo de marca porque no sirve estando cerca cuando va hacia atrás derecho porque recibe y se gira porque es veloz, entonces nosotros decidimos dejarlo que se vaya y esperarlo de frente en bloque, así no tiene referencia, ahí lo pudimos controlar mucho mejor".

Inclusión de Jorge Álvarez. "Jorge fue uno de los jugadores más importantes en el primer campeonísimo, después tuvo lesiones y apareció esta dupla (Patón - Deiby) que también nos han dado alegrías y nos dio otro juego. Es claro que si juega Jorge Álvarez jugamos de otra manera y yo mismo no mando a Jorge a hacer el juego que hace Deiby Flores porque no lo puede hacer, entonces sí el equipo cambia y jugamos a otra cosa. Si juega Jorge lo mando a jugar detrás de los ´5´ y quedó solo con un contención y arriesgo. Cuando juega Deiby sabemos que perdemos juego, pero tenemos un gran juego por los costados y tenemos mucha ganancia de segunda pelota que es cuando agarramos la defensas rivales desarmadas".

José Mario Pinto. "Es el sustituo general de (Michaell) Chirinos, tuvo muy buenos partido, nosotros necesitamos eso (encarar, gambeta). Cuando uno habla de volumen de juego, el volumen no te lo dan los que tienen los pies redondos, te lo dan los buenos jugadores. Él jugó un partidazo".

José García. "Es una grata revelación, lo mandamos a Real Minas porque a alguien había que mandar, tengo 4 defensores que son impasables, sino lo venden a ninguno tengo defensores para rato".



El Tri, el campeonato más difícil. "Este fue el torneo más difícil porque llegamos con lo último, fuimos el único equipo que no paró en diciembre, no tuvimos vacaciones, pretemporada y explotaron los jugadores. Estábamos al límite, y por cómo era el ida y vuelta contra el clásico rival; primero ganarles las vueltas, después ganarle la final, no forzar una finalísima, salir campeonísimo delante de ellos y ganarle una final para salir campeón después de tanto tiempo... hay un montón de condimentos. Y esta era para mí entrar en la historia, entonces era la más importante. Me deja en un club selecto de tres técnicos que lo lograron".

Futbolistas extranjeros y sus rendimientos. "Para mí (Cristian) Maidana no había tenido un excelente año, pero había tenido un buen primer torneo, (Matías) Garrido también, por eso les renovaron a los dos. (Yustin) Arboleda ni qué hablar. (Jonathan) Ferrari no había empezado mal hasta que las lesiones lo complicaron. (Matías) Morales fue una equivocación mía porque me habían dicho que había hecho pretemporada y no fue así. Con (José) Cañete lo mismo, no estaba físicamente bien. (Exequiel) Aguirre va a terminar jugando muy bien, si analizamos los partidos no jugó mal, lo que pasa es que la gente se quedó con un mano a mano que falló contra el América y ya lo condenaron. Yo se lo dije a él que iba a tener que luchar con eso, o se transforma en ídolo o en villano. De 6 extranjeros, tres funcionaron muy bien, uno está ahí y dos no. Cuando la economía no es grande la seguridad es menor".