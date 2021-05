¡Acá están, estos son! Los campeones de Centroamérica; Olimpia domina en Honduras

La temporada 2020-2021 llega a su fin alrededor del mundo; en Europa ya se conocen los campeones de los diferentes países e incluso el campeón de la Champions League y Europa League, Centroamérica no es la excepción; los torneos en los diferentes países de la región también coronaron a sus monarcas.



En Honduras volvió a dominar el de casi siempre y el que casi nunca se queda sin celebrar; el Olimpia de Pedro Troglio volvió a celebrar y se coronó por tercera vez consecutiva y por ocasión 33 en la historia.



Otro que también extendió su ventaja de títulos locales fue el Deportivo Saprissa que tras una "milagrosa" liguilla se coronó campeón por trigésimo sexta vez.



- Los campeones de Centroamérica -



Costa Rica: Deportivo Saprissa. El Monstruo Morado tuvo una temporada regular bastante convulsa, la cual incluyó el despido de dos directores técnicos e incluso una goleada 0-5 en el Clásico ante Alajuelense. Sin embargo, los de Mauricio Wright se hicieron fuertes en la postemporada; eliminaron a su acérrimo rival y se coronaron ante Herediano en la gran final. La liga 36 llegó a las vitrinas del Ricardo Saprissa Aymá en Tibás.



Saprissa se quedó con el título en Costa Rica, ganó su liga 36 El Salvador: FAS. La definición del título guanaco fue cardíaca, con dos gigantes del balompié salvadoreño como Alianza y FAS la final se fue hasta los lanzamientos penales tras empatar en la final 1-1 y ahí fue cuando los Tigres se hicieron fuertes después de una serie de 8 lanzamientos y terminaron celebrando su título 18 acabando así la sequía que databa desde el Apertura 2009.



FAS acabó con la sequía de 11 años sin título al derrotar en penales a Alianza, el capitán "Gullit" Peña levantó la 18 Guatemala: Santa Lucía Cotzumalguapa. Si de milagros y definiciones cardíacas se habla cuando se refiere a Costa Rica y El Salvador; nada supera lo que pasó en la gran final de Guatemala. El fútbol chapín fue protagonista de una final insólita ya que en el juego de ida Santa Lucía Cotzumalguapa goleó 4-0 a Comunicaciones, pero en la vuelta los Cremas hicieron una remontada épica, ganaban 5-0 al minuto 90 y cuando parecía que el título sería para los Hexacampeones lo impensado pasó: Santa Lucía anotó al 90 y 92 y se quedó con su primer título de la historia.



Santa Lucía de Cotzumalguapa hizo historia al ganar una final agónica Honduras: Club Olimpia Deportivo. En nuestra Liga Nacional el Rey León volvió a celebrar. El equipo dirigido por Pedro Troglio ganó su liga 33 y levantó el tricampeonato frente al rival de toda la vida. Los Albos se impusieron como el mejor equipo del campeonato de principio a fin; ganaron su grupo, celebraron en la final de grupos y se coronaron en penales para convertirse en campeonísimo. Olimpia ya le saca 16 títulos de ventaja a su más cercano perseguidor.



Olimpia confirma su hegemonía al ganar su tercer título consecutivo Nicaragua: Diriangén. El Cacique Nica agrandó su imperio en el fútbol nicaragüense; Diriangén coronó una temporada perfecta y puso fin a 3 años sin título. La Tribu fue líder general del torneo y en la final se impuso a Managua al ganar 3-1 el marcador global y de esa manera agrandó su historia como el máximo campeón y selló su título 28.



Diriangén volvió a celebrar tras imponerse a Managua, copa 18 Panamá: Plaza Amador. Los Leones de Cocoliso fueron los que celebraron en el fútbol panameño, los de Chorrilo vencieron 2-1 a Universitario en Penonomé y de esa manera alzaron su título séptimo título de la historia. El llamado "equipo del pueblo" es el cuarto más ganador de su país.

Plaza Amador levantó su séptimo campeonato en Panamá