La maldición que persigue a Guardiola: ''Muchos chamanes africanos no permitirán que vuelva a ganar la Champions''

El Chelsea derrotó al Manchester City y conquistó su segunda Copa de Europa, privando a Pep Guardiola de volver a levantar el título que ganó hace una década cuando dirigía al FC Barcelona.

La triste reacción de Guardiola luego de perder la Champions

Esta situación ha hecho recordar las polémicas declaraciones que hizo en 2018 Dimitri Seluk, representante de Yaya Touré, y la supuesta maldición que rodea al técnico catalán.

El marfileño era una de las figuras del Barcelona, pero en 2010 se marchó al City luego de algunos contrapuntos con Guardiola, quien por entonces había conformado un equipo de ensueño.

En 2016, tras un paso por el Bayern Múnich, el entrenador fue contratado por el City y se reencontró con Touré, quien era una de las piezas claves del club y uno de los jugadores preferidos de la afición celeste.

En la primera temporada bajo las órdenes de Pep, el mediocampuista mantuvo su lugar en el equipo, en la segunda perdió su puesto y entonces decidió marcharse a mediados de 2018 haciendo público su descontento con el DT y tildándolo de racista.

Terrible lesión de Kevin de Bruyne en la final de la Champions

''Quiero que se rompa el mito de Guardiola. Tengo la sensación de que hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada en el Manchester City. Traté de entender porqué jugaba tan poco. Incluso pregunté en voz baja mis estadísticas a los preparadores físicos. Cuando me dí cuenta que eran tan buenas o mejores, tanto en entrenamiento como en partidos, en comparación a la de los que jugaban y eran más jóvenes que yo, entendí que no era una cuestión física'', explicaba el africano.

''He llegado a preguntarme si todo esto ha sido causa del color de mi piel y no soy el único que se ha hecho esta pregunta. Algún jugador del Barcelona sí se lo ha preguntado. No se por qué, pero tengo la sensación de que estaba celoso. Me tomó por un rival, como si le hiciera un poco de sombra'', comentó en aquel momento.

Y cerró: ''Quizá los africanos no somos tratados por él como los demás. Cuando nos damos cuenta de que a menudo tiene problemas con los africanos donde quiera que vaya, me hago preguntas. Él finge no tener problemas con los jugadores de color, no cae en la trampa, es demasiado inteligente''.

La supuesta maldición

Guardiola desmintió las acusaciones y dijo que todas sus decisiones están basadas en ''aspectos futbolísticos'', pero esto desató también la furia de Dimitri Seluk, agente de Touré.

Triste noticia: la Champions Legue ya no se verá por ESPN

''Dios lo ve todo. Cuando tratas a Yayá como él lo hizo, se puso a toda África contra él. Muchos aficionados abandonarán al Manchester City. Y estoy seguro de que muchos chamanes africanos no permitirán que Guardiola gane la Champions. Será como una maldición africana para Guardiola. La vida nos enseñará si estoy en lo cierto'', señaló en diálogo con Sport 24, en junio de 2018. ''Ha renovado por tres años y apuesto a que no la ganará por mucho dinero que gaste'', añadía.

Aquella frase se viralizó este sábado luego de que el City de Guardiola cayera en su primera final de Champions y se extendiera así la sequía de títulos europeos para el técnico español.