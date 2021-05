Pinares exige sorteo para determinar la localía en la finalísima ante Victoria: "Estamos molestos e inconformes"

El Club Atlético Pinares de la Liga de Ascenso se pronunció este lunes en un comunicado de prensa en respuesta a la otorgación del ente al Victoria como el anfitrión del juego de vuelta de la finalísima por el ascenso a Liga Nacional.

Victoria, campeón del Torneo Clausura 2021 de la Segunda División, fue establecido como club sede del partido definitivo de la eliminatoria ante el monarca liguero del último torneo previo a la pandemia, Pinares, quien se ganó el derecho de disputar su boleto ante el nuevo rey del certamen, pero cerrando la llave como visitante.

Ante ello, el conjunto de Ocotepeque hizo saber su inconformidad y malestar por el mecanismo utilizado para determinar la localía en los partidos de la finalísima con el siguiente comunicado, a pesar de que en el inciso 6 del reglamento de la Liga de Ascenso se determinó que "el equipo campeón del Torneo Clausura de la temporada 2020-21 tendrá el privilegio de escoger donde será el primer partido de la llave", en este caso, Victoria.

Comunicado de Pinares

"Sr. Jaime Iris

Secretario administrativo

Liga Nacional de Ascenso



Es para toda la familia del Club Atlético Pinares un enorme placer saludarle y desearle todo tipo de bienestar en el desarrollo de las funciones a usted encomendadas.



La presente lleva como finalidad notificar a este organismo deportivo nuestra inconformidad y malestar por el mecanismo utilizado para determinar la localía en los partidos de la finalísima, contextualizar que nuestra institución en ningún momento negocio, ni cedió ese derecho a cambio de jugar la misma, ya que el campeonato que se logró no fue un regalo si no un mérito que obtuvimos, en honor al derecho de los equipos campeones y del mismo fútbol hondureño, solicitamos a ustedes se realice UN SORTEO para determinar donde se deben jugar los partidos correspondientes a esta finalísima, o buscar una alternativa neutral donde no se vean afectados los intereses deportivos de las dos instituciones.

Solicitamos de la manera más atenta se tome a consideración nuestra solicitud, planteamos:



*Numeral 1: Realizar un sorteo con representantes de los dos equipos, Liga Nacional de Ascenso y miembros de la Federación como testigos.



*Numeral 2: De no ser posible la realización del sorteo, JUGAR UN SOLO PARTIDO EN UNA CANCHA NEUTRAL, en la fecha, hora y localidad que los equipos interesados se pongan de acuerdo, PROPONEMOS SAN PEDRO SULA.



Ante esta situación, requiremos que a esta institución tome las medidas necesarias basadas en ley, ya que bajo ningún argumento legal reglamenta que el campeón de este torneo tiene derecho a elegir como será la localía en los partidos de la finalísima, SOMOS DOS CAMPEONES Y TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS.

Sin más que agregar, estaremos a la espera de su puntual respuesta y así coordinar la consensuar las partes involucradas.



Atentamente: Julio César Arita, Presidente Club Atlético Pinares".