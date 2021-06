Carlos Bernárdez: "El número '9' es de una leyenda como Carlos Pavón; es sagrado para Real España"

El exdelantero del Platense Carlos Bernárdez compareció este lunes en una entrevista para las redes sociales de Real España en donde se refirió a la satisfacción de su fichaje y el número que le gustaría usar en camiseta.

"Es una alegría haber fichado por Real España, ahora estoy con las ansias de comenzar la temporada y conocer a los compañeros", dijo Carlos Bernárdez mientras conversaba con el relacionista público, Julio Aguilera.

Bernárdez de 28 años, alucinó con su amistad con varios jugadores que pertenecen al plantel, como Devron García, Wisdom Quaye, Darixon Vuelto.

¿Qué número le gustaría usar? -se le consultó- Su respuesta fue clara en que "todavía no sé cuál, pero eso es lo de menos, espero que sea un buen número. Además, le preguntaron si tendría el valor de cargar con la ´9´ de Carlos Pavón (dorsal retirado del equipo).

"El valor lo tengo, pero ese es el número de una leyenda como Carlos Pavón , es sagrado para la máquina porque ha sido de los más grandes del club, pero me gustaría el 16 o el 14, pero la verdad que no tengo problemas con el número", respondió.

Finalmente, guardó lugar para agradecer a los hinchas por la aceptación que ha recibido durante su fichaje.

"Agradezco a la afición y debo retribuir esa confianza que me están dando, primeramente Dios todo me salga bien. Para mí significa mucho llegar a Real España, no ha sido fácil, he pasado cosas difíciles pero estoy contento", dijo.

Real España iniciará pretemporada entre el 11 y 14 de junio. El Torneo Apertura 2021 estará iniciando a finales de julio.