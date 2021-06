Olimpia recibe carta oficial de felicitación de la FIFA por la conquista de la copa 33 ante el Motagua

El Olimpia vive un momento de gloria de la mano de Pedro Troglio, técnico argentino que llegó para quitarle la sequía y llevarlo a conquistar un tricampeonato de la Liga Nacional.

También puedes leer: Pedro Troglio: Habló sobre las provocaciones en la final, responde a Diego Vázquez y reveló sus preferencias futbolísticas



Lo alcanzado por el timonel merengue no ha pasado por alto y el título 33 del albo causó locura no solo en el país, sino fuera de las fronteras, donde los seguidores argentinos lo han compartido y sumado a ellos la FIFA.



Mediante una carta firmada por su presidente, Gianni Infantino, FIFA felicita a Olimpia por la obtención del título ante el Motagua.



"Permítame felicitar al Club Deportivo Olimpia por haberse coronado campeón con el título del torneo Clausura 2021", inicia la carta.



"No me cabe la duda que este resultado se alcanzó gracias a mucho trabajo y pasión. El club y todos los que contribuyeron a este logro pueden estar orgullosos y los ánimos a seguir desempeñándose con el mismo nivel de compromiso. Les agradecería pudiese hacerle llegar mi mensaje de felicitaciones", agrega.

Y continúa: "En nombre de la comunidad internacional del fútbol, aprovecho esta oportunidad para agradecerles a ustedes y a su federación su dedicación al desarrollo y la prosperidad del fútbol en Honduras, su región y todo el mundo, espero verlos muy pronto", cita la carta de Gianni Infantino.

Pedro Troglio y sus jugadores se encuentran de vacaciones después de la conquista del título, donde se espera que excitan cambios en la plantilla de cara al próximo torneo.