Maylor Núñez será operado y confiesa como fue que quedó fuera de la Selección de Honduras

El Olimpia finalizó el torneo con la conquista de la Copa 33 y después de la felicidad, ahora hay momentos que no son tan alegres para ciertos jugadores del cuadro blanco.

También puedes leer: Olimpia recibe carta oficial de felicitación de la FIFA por la conquista de la copa 33 ante el Motagua

Uno de ellos es Maylor Núñez, quien deberá pasar por el quirófano en las próximas horas, luego de ser diagnosticado con una lesión de ligamento cruzado.

El lateral derecho fue dado de baja de la Selección Nacional previo a la competencia del Final Four y su lugar fue cubierto por Kervin Arriaga.

Según confesó el propio jugador a DIARIO DIEZ, su lesión es en la rodilla derecha y este golpe lo viene sufriendo antes de jugar la final con el Olimpia y lo podría apartar de las canchas por cuatro u ocho semanas.

"Me golpeé con el Olimpia, eso fue antes de lograr el campeonato. Así estuve jugando, sentía un poquito (dolor), pero no quería pararme porque estaba jugando y no había tiempo", confesó.

Pese al dolor que sentía, Maylor Núñez asegura que nunca intentó o solicitó infiltración. "Yo nunca me infiltré, ni nada de eso".

La mala noticia de su lesión la recibió con la Bicolor, donde fue dado de baja para el viaje a Estados Unidos y fue sometido a evaluación médica.

"En un entrenamiento cuando le pegué al balón, ahí sentí que me dolió y ese mismo día me fueron a realizar una resonancia y salió ligamento cruzado".

Tras algunos días de haberse realizado la resonancia, Maylor Núñez confirmó que en las próximas hora pasará por el quirófano en San Pedro Sula.

"Ahorita estoy en La Ceiba y mañana viajo a San Pedro Sula. El doctor Benítez me va a operar", explicó.

El jugador tendrá al menos hasta el 5 de julio que es la fecha en la que deberán presentarse a los trabajos de recuperación en la pretemporada del Olimpia. "Voy a realizar bien las cosas para volver pronto", dijo.