Técnico del Atlético Pinares calienta la final: "No le tenemos miedo al Victoria y vamos de frente a buscar ganar"

La Final de la Liga de Ascenso la disputarán entre Victoria y Atlético Pinares, donde solo uno de ellos será logrará el boleto a la Primera División.

Previo al duelo de ida de este domingo, Fernando López, técnico del Pinares, brindó una entrevista a HSI TV y aseguró que su equipo tiene el trabajo necesario para conquistar el pase.

"Como líder del grupo sueño con ganar, no solo un partido, los dos y eso es lo que quiero. Tengo la fe en los muchos y con el ritmo que ando, cuidado que lo podemos lograr", indicó.

Además, López recordó que la historia en los duelos con las Jaibas les hes favorable. "Con Victoria solo una vez nos hemos enfrentado en la historia que tenemos en la Liga de Segunda y recordemos que le ganamos la serie 5-2 y era aquel Victoria que acababa de ascender y dejaron todos los chicos que jugaban en Liga Nacional, lo dejaron para tratar de volver con el profe Sambulá y no se pudo".

El estratega del cuadro de Ocotepeque calentó un poco la previa de la final, al asegurar que no le teme al Victoria y su propuesta será ofensiva.



"No quiere decir que porque le ganamos aquella serie esta la tenemos fija, no, pero no le tenemos miedo al Victoria y vamos de frente a buscar ganar. Yo soy un entrenador que no me acobardo y no me gusta irme a cerrar allá. Aunque yo le metiera 2 o 3 aquí, yo igual voy a ir a La Ceiba a buscar ganar, un partido abierto, alegre".

Y añadió: "Yo sé que para todo el mundo Victoria es el favorito, pero no conocen de Pinares, cuidado. Somos un equipo sólido y de conjunto. Yo meto ocho o diez cambios y el grupo no cae. Ante la Selección de Honduras hice ocho cambios y el equipo no se calló".

Para López, no se anduvo por las orillas y aseguró que: "Mi once y la banca juegan igual, no dependen de dos delanteros como lo es el equipo que vamos enfrentar. Victoria depende de dos chicos adelante, son los que resuelven, son rapiditos y listo. Esa es la esperanza del profe de ellos, del pueblo de La Ceiba y sin el afán de ofender, es la verdad. Los aguateros y la banca van con la esperanza en estos dos chicos. Aquí no es así, son los once y lo que van a entrar de cambio porque somos un equipo competitivo y colectivo".

López asegura que él no hace diferencia en su plantel y que sus jugadores se desempeñan de igual manera lo once titulares y los suplentes.

"La ideología y modelo que yo practico no hay jugador suplente y cualquiera podría decir que no mantengo un once. Yo entreno por igual, no hago una separación que estos son los titulares y los otros los morris".