La dura confesión de Dolmo Flores: "Perdí mucha plata por estar invitando a personas que ni conocía"

Eugenio Dolmo Flores es considerado uno de los mejores punteros izquierdos que ha tenido el país y producto de su calidad futbolística tuvo gran rendimiento con la camisa de la Selección de Honduras.

También puedes leer: Dividida directiva de Motagua por continuidad de Diego Vázquez: "Mi posición es clara, no creo que deba seguir"



Fue parte de las eliminatorias a Italia 1990 y Estados Unidos 1994 y además formó parte del elenco subcampeón de la Copa Oro 1991 con el brasileño Flavio Ortega.



Dolmo militó en los clubes: Platense, Olimpia y Petrotela, mientras que en el extranjero los hizo con Suchitepéquez de Guatemala, Santos Laguna de México, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Universitario de Deportes del Perú, Isidro Metapán El Salvador y Real Estelí de Nicaragua.

Después de dos décadas de su retiro del fútbol, el exjugador ha confesado las situaciones que vivió en su carrera, los derroches de dinero y la locuras que hacía fuera de las canchas.



"Llegó un momento donde dije: voy a cerrar la disco y con toda la gente adentro y yo pago. Oye bien que cosas. Eran noches de dólares y decía que no entre nadie más", contó en el Programa Casual de Costa Rica.

Flores aseguró también tuvo grandes gastos con los compañeros en sus equipos: "Yo andaba con compañeros de equipo y pasaba por restaurantes y les decía: ¿Qué quieren?, yo pago, yo pago".

Según confesó el propio Flores, tanto gasto económico al final le causó mucho dolor. "Llegó el momento en el que yo dije: ¿Por qué no me invitan?, sino que solo yo y eso me dolió bastante".

La vida fuera de las canchas no fue tan ordenada como el propio jugador ahora quisiera y asegura que las andadas y el pago de deudas ajenas le pasó factura.



"Fui perdiendo (dinero) por andar invitando, andar pagando cuentas de otras personas, tomarme una cerveza con otras personas, perdí mucha plata".

Dolmo Flores se retiró del fútbol en el estadio Fausto Flores Lagos con su equipo Broncos y la gente del fútbol lo recuerda por su gran calidad dentro de los terrenos de juego, más allá de su vida fuera del deporte.