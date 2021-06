Costa Rica sufre dos bajas por lesión previo al duelo ante México de la Liga de Naciones

La selección de Costa Rica sufrió una dura noticia previo al duelo ante México por el Final Four, donde se confirmó la lesión de Luis Díaz y Barlon Sequeira, ambos fueron reportados por el cuerpo médico y quedan fuera de la concentración de la Tricolor.

A Díaz se le realizó una resonancia magnética que confirmó una lesión en la rodilla derecha por lo que dejará la concentración y regresará a su club (Columbus Crew) para la debida recuperación.



En el caso de Barlon Sequeira, el jugador abandonó el entrenamiento de la selección la noche del martes por una dolencia muscular, tras una valoración médica se determinó que el seleccionado presenta un desgarro en su muslo derecho y no le alcanza el tiempo para recuperarse al 100 % por lo que es descartado para la competencia.



Ariel Lassiter, quien ya entrenaba con el equipo desde el lunes, sustituirá a Díaz, mientras que no se llamará a nadie en lugar de Sequeira.





De esta manera, la selección de Costa Rica se quedará con 22 jugadores para hacerle frente a la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf.