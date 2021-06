Disparan contra Guardiola tras perder la final: ''Le robó la Champions al Manchester City y a sus aficionados''

El pasado sábado el Chelsea conquistó su segunda Copa de Europa luego de vencer al Manchester City en Oporto (1-0) y desde entonces las críticas contra Pep Guardiola continúan por su planteamiento.

Pese a que el catalán fue artifíce para volver a ganar la Premier League y poner al City por primera vez en la historia en una final de la Champions, ahora es señalado como el gran culpable de la derrota en Portugal.

Quien se pronunció ahora fue Lothar Matthäus, en su columna habitual de Sky Alemania. El exjugador que disputó cinco Mundiales con su selección se mostró sorprendido por la errónea decisión de Guardiola de haber prescindido de un centrocampista clásico como Rodri o Fernandinho para el trascendental duelo.

''Con su alineación le robó la Champions al club y a los aficionados, y tiene que escuchar con razón las duras críticas que vienen de todos los lados'', arremetió el exfutbolista del Bayern Múnich y del Inter de Milan, entre otros equipos.

Además calificó de experimento su formación inicial. ''¿Cómo se puede jugar sin un centrocampista defensivo en el partido más importante de la historia del club, que estuvo en casi todos los partidos de la temporada, que asegura el equilibrio y que da a todos los jugadores la seguridad necesaria? Presentó un ingenio imaginativo en el peor momento posible, por lo que mereció perder''.

Matthäus fue lapidario con Guardiola, pero además adelantó que este tipo de decisiones puede traerle problemas a futuro: ''Estoy seguro de que habrá discusiones internas sobre su continuidad y los jugadores dudarán de él desde esa final''.

''Algunos de los jugadores que estaban en el campo no sabían dónde ir porque los colocó en posiciones que les eran extrañas. Eso es lo peor que puede hacer un entrenador. Inexplicable e imperdonable. Está garantizado que perderá mucho crédito con todos, interna y externamente, al hacer esto. Sobre todo con sus jugadores. Y eso es difícil de recuperar. No me sorprendería que la etapa de Pep Guardiola en el Manchester City haya terminado'', añadió.

Guardiola tiene contrato con el City hasta 2023, por lo que tendría hasta entonces dos oportunidades más para tratar de hacer al club campeón de Europa.