Concacaf nombra a Maynor Figueroa como el 'kaiser' de Honduras previo al juego ante Estados Unidos

"Con 38 años, Maynor Alexis Figueroa sigue siendo un bastión en la selección de Honduras y esa experiencia la quiere transmitir a las nuevas generaciones que ya empiezan a surgir para ocupar su puesto el que ocupa desde el 2003 cuando debutó con la Bicolor", inició la Confederación en su página web oficial.



Maynor Figueroa ha sido uno de los jugadores más importantes de Honduras a nivel de selección y como legionario; el zaguero zurdo militó en equipos de la Premier League donde forjó la parte más importante de su carrera, hoy es parte del Houston Dynamo de la MLS.

El portal también destaca que Figueroa "sabe bien de sacrificios si de estar con la selección se trata", y agrega "en el nacimiento de sus tres hijos, solamente en el del primero, Keyrol, sí estuvo, con los otros dos, por compromisos de su selección, debió esperar para conocerlos".



- Desde el debut hasta una carrera llena de éxitos -



El nacido en Nueva Armenia, Jutiapa, Honduras ha logrado jugar en las mejores ligas y torneos del mundo y, además, es uno de los referentes históricos de su selección. Maynor debutó con el Deportivo Victoria de La Ceiba, Honduras y se consolidó con el Olimpia.



"Fue en ese momento cuando dio el salto a Inglaterra para jugar con el Wigan, a los 24 años. ´A uno en Honduras le dice joven promesa a los 24 años. En Inglaterra aprendí que a esa edad uno ya debe estar consolidado porque los europeos ya tienen muchos partidos y torneos recorridos´, asegura el histórico central.



Concacaf añade: "Inglaterra fue su casa por casi siete años, cuatro de ellos los jugó con el Wigan y dos con el Hull City, ahí se forjó como un defensa fuerte, rápido y talentoso al que le tocaba enfrentar a los mejores futbolistas de esa época (2008 al 2015) en la Liga Premier" y recapitula "Como al principio era una prueba viajó solo y le tocó que enfrentarse a momentos difíciles por el idioma, el clima, la comida y especialmente manejar del lado izquierdo".

Maynor Figueroa dejó una gran huella en el Wigan, en donde llegó a jugar más de 200 partidos, en su momento fue el defensa con más encuentros en el club. El portal de la confederación también recoge una gran anécdota de su estadía en Inglaterra, específicamente en el aeropuerto de Liverpool cuando viajaba con su compañero de quipo y selección, Wilson Palacios; Figueroa y Palacios iban a subir al avión para regresar a casa, pero era un día lluvioso, Maynor recibió una llamada a su celular, era su esposa, el defensor le dijo que le hablaría cuando regresara a casa... Pasaron cuatro horas y ella volvió a llamarlo; Maynor entre carcajadas cuenta que le admitió a su conyúge “Es que no hemos llegado a casa, estamos perdidos”,y explicó “Ese día había una tormenta y no mirábamos nada. Fue tremendo”.

En 2015 no continuó en la Premier League y aceptó llegar a la MLS de la mano del Colorado Rapids, sin embargo su tiempo en Denver no fue mucho ya que rápidamente desembarcaría en el FC Dallas; con los texanos ganó Lamar Hunt y la MLS Supporters’ Shield, ya en 2019 terminaría su paso por Dallas y firmaría por, hasta hpy su equipo, Houston Dynamo.



- El amor por la Selección Nacional -



“El amor a la Selección es inexplicable. La quiero tanto que en algunas ocasiones la he puesto por arriba de mi familia" confiesa el gran capitán.



Lo único que le faltó jugar a Maynor en Inglaterra fue la Champions League, pero asegura que aunque hubiera sido lindo, no cambiaría por nada el doble “premio mayor” que ha recibido en su carrera: jugar dos Mundiales de la FIFA en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además, de haber participado en cinco ediciones de Copa Oro y de permitírselo su equipo, esta edición podría ser la sexta, retoma el portal.

Dos veces mundialista; en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en la foto marcando a Karim Benzema Palpitando lo que será el ´Final Four´ de la Liga de Naciones de CONCACAF, Maynor admite que es un torneo que había estado esperando. “Será un nivel óptimo de rivales importantes. Lo importante será el ritmo con el que lleguemos todos a la Selección porque tendremos poco tiempo para estar juntos”, dice el capitán, quien se unió al combinado nacional en Denver. Además augura con emoción que será "un año muy cargado pero muy hermoso”.

- Los rivales más complicados -



Maynor confiesa que cuando jugó en Inglaterra siempre consideró a Cristiano Ronaldo, uno de los delanteros más letales. De ese día que enfrentó al portugués guarda la camisola de CR7, ya que su tarea era marcarlo. Además de Ronaldo es claro en asegurar que otros artilleros que eran complicados para cubrir eran Aaron Lennon, exjugador del Tottenham, Ashley Young, Wayne Rooney, Carlos Tevez o el portugués Nani.



Estando en la MLS, es claro al decir que el más complicado fue el sueco Zlatan Ibrahimovic, por su “físico impresionante”, pero también el mexicano Carlos Vela.



Honduras y Estados Unidos abren el ´Final Four de Concacaf y Maynor Figueroa será nuevamente el gran central experimentado que cuidará como todo un kaiser a su selección.