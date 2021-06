Maylor Núñez se sometió a operación de ligamento cruzado y se perderá Apertura 2021

Olimpia ni siquiera ha iniciado su pretemporada y ya se confirma su primera baja para el Clausura 2021; Maylor Núñez. El lateral derecho se sometió este miércoles a una operación de ligamento cruzado de su rodilla derecha.

El futbolista fue intervenido en San Pedro Sula por el doctor Óscar Benítez, quien confirmó que estará seis meses fuera de los terrenos de juego.

Maylor fue convocado por Fabián Coito para el Final Four en Denver, Colorado. Pero debido a las molestias quedó fuera de la Selección de Honduras.

El volante Kervin Arriaga, del Marathón, se integró a la Bicolor para suplir la baja del lateral.

Se lesionó antes de la final con Olimpia

El futbolista le confesó a DIEZ que desde antes de jugar la final con el Olimpia venía presentando problemas en su rodilla.

"Me golpeé con Olimpia, fue antes de lograr el campeonato. Así estuve jugando, sentía un poquito de dolor, pero no quería pararme porque estaba jugando y no había tiempo", dijo el lateral.

Núñez no estará con los albos el próximo torneo y se perderá el arranque de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.