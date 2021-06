Harold Fonseca y sus confesiones: Se salvó de morir de Covid, está sin contrato en Olimpia y las ofertas que tiene

Harold Fonseca llegó al Olimpia para escribir una historia en el arco merengue, la lucha por el puesto no la tuvo fácil y supo alcanzar su objetivo, donde se convirtió en el menos goleado en el torneo Apertura 2019-2020.

También puedes leer: Maylor Núñez se sometió a operación de ligamento cruzado y se perderá Apertura 2021

Sin embargo, una de sus rodillas complicó su buen ritmo de juego y perdió el puesto, sumado a ellos el buen nivel que consiguió Edrick Menjívar.

Después de dos años en la institución merengue, el meta se ha quedado sin contrato y con un futuro incierto en la casa blanca, donde vivió gratos momentos, pero también estuvo en riesgo su vida durante la pandemia.

¿Qué haces en este momento que terminó el torneo?

Estoy manteniendo la condición física, trabajo por las mañanas en el gimnasio y en la tardes con unos amigos los aspectos de portero.



¿Tu futuro futbolístico cómo está?

Siempre con mente positiva, confiando en Dios que lo mejor viene y es por ellos que estoy manteniendo la condición física. Yo quiero estar preparado para lo que se viene, sé que estamos de vacaciones y de agente libre.



¿El contrato con el Olimpia se terminó?

Sí, mi contrato terminó a finales del mes pasado (mayo) y estoy como agente libre.



¿Tienes opciones de renovar con el Olimpia?

Sinceramente acercamientos del equipo no ha habido, pero analizando todo, no veo luz verde en lo que será la renovación. Hablando futbolísticamente del torneo que acaba de finalizar para mí no fue del todo bien a nivel personal. Lo he tomado como un torneo de enseñanza, ya que si no te toman en cuenta y soy un portero de selección y que te tengan prácticamente marginado, es complejo.



¿Desde dónde sientes que se complicó la situación?

Después de la lesión de mi rodilla y el torneo se canceló por la pandemia, en ese lapso traté de recuperarme y en el torneo que quedamos bicampeones solo jugué siete partidos, el profe le dio la confianza a Menjívar y hay que reconocer que él alcanzó un gran nivel y lo mantuvo. Yo perdí la portería, me tocó venir de atrás y mi último partido con el equipo fue en Costa Rica.

¿Sientes que en ese partido de marcó por perder el penal?

Hablando del juego, yo hice un gran partido, no lo digo por altanería, pero sí tuve un gran rendimiento en los 90 minutos. Creo que cuando fui exigido estuve a la altura, ya en la tanda de penales, el profe se me acercó y me dijo que faltaban jugadores para complementar los cinco y le dije que si no había lo tomaría con responsabilidad. Así fue y lastimosamente me tocó la desgracia de errar y quedar eliminados. Siento que ese penal me marcó a mí en lo futbolístico, desde ahí no volví a jugar y el torneo pasado estuve prácticamente marginado, no tuve participación, ni minutos, solo en uno salí de suplente. Son decisiones técnicas que a veces no concuerda con el técnico, pero que hay que respetar.



¿Hablaste con Pedro Troglio al respecto?

Sí, si hubo una platica para aclarar ciertas cositas que hubo, hablé sobre el tema del penal y él me dijo que no había justificar, ni reprocharme nada y que incluso Maradona falló en los mundiales y que como no iba a fallar yo. Eso quedó ahí y yo personalmente siento que me marcó ese error y desde ahí no volví a jugar, pero estoy consciente también del gran nivel que alcanzó Menjívar. El fútbol me ha dejado una enseñanza que es de momentos y ahorita es el de él.



¿Han habido ofertas de otros equipos?

Más que todo han sido acercamientos, nada concreto. Mi representante está trabajando en ello y yo a la espera de lo que me notifique. Me estoy enfocando en mantenerme en óptimas condiciones, no regalar ningún detalle y confiar en Dios que algo bueno viene. Si se da la posibilidad de renovar con el Olimpia, la junta directiva y el cuerpo técnico lo avala, pues estaré agradecido y sino de igual manera.



¿Viviste momento tenso en el equipo con el Covid?

Menjívar en Costa Rica se contagió y yo llegando al país me hice la prueba rápida, PCR y salí positivo. Yo estuve 21 días bien complicados, tensos, complejos, pero gracias a Dios puede recuperarme. Mi familia estuvo pendiente y me presenté a los entrenos empezando de cero y lastimosamente no tuve la oportunidad de ser tomado en cuenta y no reproché nada.



¿Temiste por tu vida?

Sinceramente sí, hubo un lapso que se me complicó y me pegaban unos ataques, pero Dios es grande y me pude recuperar. Fueron 21 días en casa, internado en clínicas.



¿Te tuvieron que poner oxigeno?

Un día estuve con oxigeno unas horas, ya que se me complicó la respiración. He tratado de llevar las cosas con calma después del Covid y gracias a Dios estoy bien.



¿Qué reto te propones ahora que eres agente libre?

Estoy a la disposición de todos los equipos a nivel nacional e incluso internacional, al Olimpia, ya que mi meta próxima es volver a la Selección, ya que ahí estaba antes de mi lesión. Creo que ese es el enfoque de recuperar la confianza y el protagonismo y para estar ahí hay que tener ritmo y participación.