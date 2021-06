Roberto Moreira se pronuncia sobre su futuro con Motagua y las ofertas en Argentina y Paraguay

Con la garra y el olfato goleador guaraní, el delantero Roberto Moreira llegó al fútbol hondureño con la ilusión de marcar su propia historia y en el nido encontró el sitio indicado para dejar su huella.

La artillería del delantero paraguayo no tiene ninguna duda en el balompié nacional, donde logró convertirse en el extranjero con más goles en el Motagua.

Pese a sus buenos números, el futuro de Moreira es incierto en el ciclón, luego que su contrato se le venciera y a la fecha no se le han acercado para renovarle. El goleador le confesó a DIEZ como está su situación.

EL MERCADO: Hondureño suena en Rusia, Saprissa busca fichaje en Olimpia y hay bajas en Marathón

¿Qué haces ahora que terminó el torneo?

Estoy pasando estos días en Honduras, pensando en lo que viene y disfrutando con la familia disfrutando las vacaciones.

¿Te vas a ir de vacaciones a Paraguay?

Sí, pero por ahora viajamos a Argentina el fin de semana y ahí vamos a estar un tiempo, luego ver que pasa con la situación en Motagua, sino ver otras opciones. Por ahora estoy tranquilo con la familia, pero uno no puede dejar de pensar con lo que viene, pensar en otras opciones si no se da la renovación con el Motagua.

¿Te resulta difícil viajar sin tener un panorama claro en el Motagua?

Sí, totalmente. Viajar para estar con la familia, pero en Motagua no se ha decidido nada, no tengo un panorama muy claro. El viaje lo tengo que hacer y dejamos las cosas, que pasen los días para que se vaya definiendo todo lo que viene.

¿Te llevas una maleta y dejas otras?

Ja, ja, ja es indeciso y uno lleva lo que puede utilizar. Si no se da, uno ya sabe las cosas que debe de dejar, ya eso lo definimos con mi esposa. Estamos con el tema del orden para ver lo que viene y en el transcurrir del día ver las cosas que tenemos que llevar y dejar.

¿Durante este tiempo no se han acercado los directivos del Motagua?

No, ninguno. Son incertidumbres que pasa el jugador y son cuestiones que también se tienen que definir la dirigencia con el cuerpo técnico y algunas cosas que quizás quieran acomodar primeramente y después comunicarse con el jugador. Todavía no hay ningún acercamiento y por eso teníamos definido este viaja con mi esposa y mis hijos. Si no se soluciona nada esta semana con Motagua, el viaje ya lo tenemos programado.

¿Ningún otro equipo de la liga te ha hecho ofertas?

Por ahora nada, pero primero quiero saber que va a pasar en Motagua, ya que para mí y mi familia son la prioridad, ya después ver si e comunican conmigo y lo que quieren hacer conmigo y definir esa situación. Uno debe dejar las puertas abiertas siempre.

¿Del extranjero te han llegado ofertas?

Sí. En Paraguay y Argentina siempre, pero todavía no son nada concretas, yo quiero definir estar semana lo que va pasar aquí en Motagua. Estoy tranquilo con mi esposa y después analizar en Argentina si no se da la renovación con Motagua, vamos a ver todas las ofertas.

¿Las ofertas son de equipos de segunda división?

En Paraguay de primera división y Argentina también, pero no hay nada concreto porque justamente estoy queriendo ver lo que va a pasar acá, ya después ver las otras opciones. A mí gustaría jugar en Paraguay, es mí país y no ocupo cupo de extranjero, pero hay que estar tranquilo y ver que pasa en estos días.

¿Para que fecha sientes que debes tener claro el futuro?

Yo me voy el fin de semana y la que viene uno debe ir definiendo algunas cosas. Uno no puede dejar de lado el trabajo y la otra semana será de definiciones.

¿Sientes que tu futuro y el de los demás extranjeros pasa por la renovación de Diego?

No, yo no creo. Él ha logrado muchas cosas aquí en el club, varias copas en el equipo y eso le da mucha confianza, un proyecto que viene ya hace bastante. El grupo él lo ha armado y es cuestión de gustos si deben cambiar de técnico. De mi parte siento que hice bien las cosas en Motagua, traté de dar lo mejor y con altos y bajos. Soy autocrítico y por eso siempre trato de crecer. Estas cuestiones no las puedo manejar y están fuera de mi alcance porque son cosas de cuerpo técnico y dirigentes.