¿Por qué TV Azteca no transmitirá los partidos de México en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf?

TV Azteca no tendrá las transmisiones de los partidos de la selección de México en la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

El dúo de Martinoli y Luis García se quedaron fuera ya que solo TUDN tiene los derechos para transmitir toda la competición que inicia este jueves.





Enrique Bermúdez, Francisco Villa, Andrés Vaca, Oswaldo Sánchez, Kikín Fonseca, Chiquimarco y Ana Caty Hernández serán los encargados de contar todo sobre los cuatro partidos del Final Four.

Este jueves se miden Estados Unidos vs Honduras (5:30 P.M) y México vs Costa Rica (8:00 P.M) en las semifinales del torneo.



¿Por qué no transmite TV Azteca?



Es el segundo torneo de la selección mexicana que la cadena se pierde ya que tampoco estuvo en el Preolímpico de Guadalajara donde el país azteca quedó campeona ante Honduras.

El motivo es que no llegó a un acuerdo para comprar los derechos televisivos de la Liga de Naciones de Concacaf y estará fuera del aire, para la Copa Oro 2021 se espera su regreso.