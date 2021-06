Fabián Coito tras derrota de Honduras ante Estados Unidos: "Nada contento, pero de nada sirve lamentarse"

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, compareció en conferencia de prensa tras la derrota 1-0 y eliminación ante Estados Unidos en la semifinal de la "Final Four" de la Liga de Naciones de Concacaf 2021.

Coito fue claro en que finalmente el objetivo era pasar a la final y buscar el título, pero que no señala esta situación como un "fracaso".

"El objetivo que estaba en juego era pasar a la final, los merecimientos quedan en las sensaciones. Hoy nos quedamos con muchas cosas del partido, orden, trabajo; hay que seguir trabajando y sacado conclusiones, de nada sirve lamentarse, sino que solamente mirar el partido para aportar para los juegos que se vienen", comenzó diciendo Fabián Coito.

Respecto al resultado manifestó que "no contento, no conforme, pero satisfecho con el rendimiento, con la actitud y convencimiento del equipo de llevar adelante una idea y viendo que nos estaba saliendo el partido, más allá que con el correr de los minutos nos estábamos quedando sin transición. Se fueron acalambrando futbolistas y nos vimos obligados a ser cambios".

¿"Fracaso"? -se le consultó- "Yo no diría fracaso, sabíamos que uno iba a pasar a la final y otro no; fracasar es no intentarlo y no tener armas, nosotros lo intentamos y tuvimos posibilidades, pero no pudimos convertir. Ellos lo hicieron y quedó ese mal sabor porque faltaba poco, creo que los dos equipos estábamos pensando en lo que venía después (penales), pero su delantero nos convirtió. Yo no lo considero fracaso, lo considero un gran partido de la selección de Honduras donde estuvimos cerca de obtener el resultado que vinimos a buscar que era el pase a la final", respondió el timonel sudamericano.

Sobre la ausencia de gol con Antony Lozano como principal figura en el ataque dijo que "para que juegue el nueve y la empuje, tenemos que generar por los costados, laterales y el dos contra uno, cosas que tuvimos en el primer tiempo, pero creo que hay que insistir con eso porque se adapta a las características del fútbol hondureño. Hay que seguir intentando, buscándolo y dándole oportunidad a estos chicos para que sumen experiencia. Eso de empujarla o no, de eso viven los goleadores y hoy estuvimos cerca, pero no se le puede achacar".

¿"Por qué Boniek García y no Elvin Casildo como centrales"?, -fue otra de las interrogantes que quedaron enmarcadas en la conferencia de prensa tras una de las determinaciones que tomó el cuerpo técnico en cambios en defensiva.

"La duda era entre Casildo y Boniek; por supuesto Casildo es un defensa natural y Boniek lo está haciendo en el Dinamo, el conocimiento con Maynor, su experiencia y cómo estaba el partido, pensé que el cambio ideal para Boniek entendiendo que ellos jugaban mucho en las espaldas. Entró en un momento en que el partido estaba complicado y había que transmitir seguridad", añadió.

El próximo domingo 06 de junio a Honduras le tocará medirse ante México o Costa Rica por el tercer lugar de la Liga Naciones, juego que según Coito, también preparará para ganar.

"Lo vamos a encarar para ganar el partido. Ahora es reciente y hay que encararlo con los jugadores que estén en condiciones. El objetivo es ganar", cerró.