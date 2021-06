Tata Martino, autocrítico luego de sufrir ante Costa Rica: "Tenían un plan y lo ejecutaron muy bien"

México presentó uno de los peores partidos al mando del Tata Martino en las semifinales de la Liga de Naciones ante Costa Rica.

El DT argentino fue muy autocritico con el desempeño de sus jugadores y alabó el trabajo de su rival, de igual forma habló de la final del domingo ante Estados Unidos.





"El análisis de este juego es diferente si hubiéramos hecho ocho situaciones y las fallábamos me preocuparía, pero hoy la deuda es con el juego y no con la finalización, tuvimos dos claras en el primero y en el segundo solo una y nuestro problema fue la elaboración de juego", dijo el Tata en conferencia de prensa.

Martino resaltó el trabajo de Costa Rica, equipo que hasta los penales tuvo chance de dejar eliminado al conjunto azteca.



"Han hecho un gran partido, han tenido un plan y lo llevaron a cabo muy bien con mucha entrega y yo no imagino partidos diferentes contra ellos y no se me ocurre que será diferente si nos volvemos a ver las caras", aseguró.

Sobre Estados Unidos, su próximo rival en la final de la Liga de Naciones: "Es un partido exigente con ellos completos, más allá de esto nos costó mucho vencer a Costa Rica y a ellos a Honduras y es cierto que por diferentes circunstancias porque ellos liberan y nosotros debemos dividirnos no estaremos con todo nuestro potencial y lo que viene el domingo es el más importante y por lo que significa jugar contra ellos", cerró.