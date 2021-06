Inicia la barrida: Motagua anuncia la primera baja después de la renovación de Diego Vázquez

24 horas después de anunciar la renovación por un año de Diego Vázquez como entrenador de Motagua, el club ha comenzado la reestructuración del plantel de cara a la siguiente temporada.

Este viernes la Junta Directiva anuncia la salida del veterano mediocampista Sergio Peña quien había finalizado contrato y estaba a la expectativa sobre si sería renovado o no.

Peña, de 34 años, había llegado hace tres años a la institución cuando fue anunciado como fichaje del club para el torneo Apertura 2018, mismo campeonato donde coronó campeón al igual que en el siguiente Clausura 2019.

Sin embargo, en este último certamen perdió protagonismo y en un año apenas sumó 1,296 minutos sumados casi la mayoría ingresando de cambio.

BAYRON MÉNDEZ, LA PRÓXIMA BAJA

Aunque aún no lo hace oficial, el próximo jugador de los azules que será anunciado como baja es el volante Bayron Méndez, que tras un año de su fichaje, no logró adaptarse ni tener protagonismo en los momentos en que se le dio oportunidad.



Méndez quedó su contrato y la decisión de Diego Vázquez es no continuar con él y darle la oportunidad a otro futbolista.

Además de Méndez otros futbolistas que quedaron sin contrato y preliminarmente DIEZ ha conocido que no continuaría es Reinieri Mayorquín quien no ha logrado un acuerdo con la directiva para seguir, tampoco Juan Pablo Montes no continuaría al no tener contrato.

El club quiere que continúe Kevin López, pero la prioridad de este volante derecho es seguir su carrera en el extranjero y de momento no ha aceptado la propuesta renovación.