Periodista de Fox Sports: "México no puede sufrir en partidos oficiales con Costa Rica, en los moleros sí, hasta que te goleen"

México sufrió para vencer a Costa Rica, la escuadra azteca tuvo que recurrir hasta los penales para avanzar a la final de la Liga de Naciones de Concacaf.

En el análisis del encuentro realizado en Fox Sports, más concretamente en La Última Palabra Rubén Rodríguez aseguró que la escuadra del Tata Martino debe ser más que sus rivales de la zona siempre.





"Una cosa es que cambies y otra que termines sufriendo, a ver, que no le ganes 90 minutos a un equipo que lo conoces, (interrumpido por su compañero) el gigante de la zona tiene que ganar todos los partidos, no puedes sufrir así. No puedes dejar que Costa Rica sea más que tuvo en un partido oficial, en los moleros sí, que te ganen o goleen, no importa, pero en los oficiales no", dijo el periodista mexicano.

A su análisis se sumó Alex Blanco, quien comentó sobre las bajas del equipo tico: "Yo creo que no había necesidad y en el entendimiento que Ochoa no fue figura en los 90 minutos, en el papel sabiendo lo que tiene México y como llegaba Costa Rica con ausencias importantes, la selección azteca tuvo que resolver el duelo antes".



Costa Rica jugará por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf contra la escuadra de Honduras que fue eliminada por Estados Unidos.