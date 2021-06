¿Quién es Javier Cruz, el ingeniero agrónomo y presidente del Victoria que sueña con su regreso a Primera División?

Hace dos años el Victoria yacía en tiempos de crisis que por poco lo lleva a desaparecer de la Segunda División después de su descenso en el 2016 de la Liga Nacional de Honduras, sin embargo, un grupo de empresarios que lidera el señor Javier Cruz, decidieron tomar las riendas del equipo que enrumbarlo a aguas menos turbulentas bajo un sueño de alcanzar la gloria retornando con el equipo a la Primera División.

¿Quién es su presidente? El capitán de este barco se llamar Javier Cruz, tiene 45 años. Su pasaje en el club ceibeño no es como muchos imaginaban. Nació en Olanchito, pero más tarde se trasladó a la "novia de Honduras" para estudiar y realizarse como ser humano.

A nivel académico se graduó como ingeniero agrónomo en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y fue allí donde conoció al amor de su vida, Karen Espinoza, quien lo terminó contagiando de su amor por el equipo.

"Yo soy de Olanchito. Yo vivía en unos apartamentos, como a tres casas de la sede cuando estudiaba en el CURLA. Yo era aficionado de otro equipo, nunca me imaginé -aunque habían unos amigos de Olanchito que jugaban en el Victoria, pero yo iba para ver jugar a Raúl Sambulá, García, Pineda.... ", dice.

"Conocí a mi esposa en la universidad, me suegro se vino de Olanchito buscando una mejor vida. Ella se crió en el Victoria, casarme con ella fue lo que realmente me ayudó a conocer a Victoria, me dice -recuerda que yo soy más Victoria que vos, yo soy jaibo por ella- pero todo esto pasa cuando hay unidad en la familia. A veces uno como cabeza de hogar se rifa un montón de cosas, pero agradezco el apoyo de ella y de mis hijos que han sido fundamental", añadió Javier Cruz.

Javier y Karen finalmente se unieron en matrimonio y como fruto de ese amor resultaron sus seis hijos (Pablo, Said, Ivanna, Isabella, Javier Alberto y Cecilia).

Familia de Javier Cruz, presidente del Victoria.

UNA PASIÓN SIN FRONTERAS Y SUEÑO DE REGRESAR A PRIMERA DIVISIÓN

Cruz detalló que "en el 2019 que llegamos a Victoria la situación era compleja, primero por la parte económica y lo segundo que estaba a seis puntos (menos) que el penúltimo equipo, podía desaparecer de la Liga de Ascenso y eso nos limitaba, pero en ese momento se agregaron personas como Lesvin Martínez, Julio Sevilla, Espinoza, Cárcamo, Kike Álvarez, Jorge Brower, don José, Carlos Antúnez, Javier Turcios y otros muchachos, eso nos dio un espaldarazo para asumir el reto, salvamos la categoría y fue el torneo cuando Arsenal descendió. Fuimos formando metas y gracias a Dios aquí están los frutos".

Ahora el conjunto jaibo está a un paso de regresar a la Primera División después de cinco años de haber perdido la categoría. Victoria se coronó campeón del Torneo Clausura 2021 y este sábado luchará por su ascenso ante Atlético Pinares en el duelo de ida de la finalísima.

"Estoy agradecido con Dios porque sin él no somos nada. Lo que estamos viviendo es algo indescriptible después de haber ganado la final el pasado sábado. Estamos contentos y comprometidos con tratar de resolver esa llave y volver a Liga Nacional", soltó.

Sobre el descenso en el 2016 dijo que "se vivió esta etapa triste en la institución, se dieron las cosas de esa manera, pero esperamos nosotros poder levantar la copa".

Victoria es uno de los clubes "grandes" actualmente en la Liga de Ascenso, fue campeón de Liga Nacional en 1994, y registra participaciones en torneos internacionales (Liga de Campeones de Concacaf) ahora sueñan con regresar al lugar donde pertenecen.

Según Cruz, la directiva ha invertido cerca de 4.5 millones de lempiras, costo que aumentó considerablemente con la clasificación a la fase final. "Eso hasta la fecha del 14 de mayo porque ahorita estamos viviendo otras etapas".

Victoria jugará este sábado ante Atlético Pinares el duelo de la primera llave de la finalísima. El próximo 12 de junio cerrarán en casa a las 2:30 PM.