Mourinho y sus predicciones: Favorita para la Eurocopa 2021 y lo que piensa de Cristiano Ronaldo

José Mourinho tiene 'doble' trabajo, ser entrenador de la Roma de la Liga Italiana y su columna en el diario británico The Sun.

En esta ocasión analizó a las principales candaditas para la Eurocopa 2021 y no se olvidó de Cristiano Ronaldo, revelando lo que piensa sobre el jugador de la Juventus.



Así las analizó una por una



Inglaterra: "Será bastante difícil para Gareth Southgate hacer que todo el país esté de acuerdo con sus elecciones porque hay muchas. La plantilla es muy buena, llena de opciones. Gareth está adquiriendo mucha experiencia a este nivel. Tiene un gran asistente en Steve Holland y eso es muy importante en el fútbol moderno. Inglaterra es probablemente, con Brasil, uno de los dos países más difíciles para ser seleccionador nacional debido a lo que la gente espera del equipo. Culturalmente, en lugar de apoyarlos desde el primer día hasta el último día, comenzamos inmediatamente con algo de negatividad a su alrededor. La fase de grupos es en casa. Las semifinales y la final es en casa. Tiene que ser ahora".





Italia: "Observaré a mis jugadores de la Roma: Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante y Lorenzo Pellegrini. Roberto Mancini es un entrenador con mucha experiencia: pasó 20 años entrenando en las mejores ligas de los mejores países. Así que está más que preparado y ya está demostrando en la fase de clasificación lo bueno que es. El equipo ha mejorado mucho con él. Italia tiene jugadores talentosos, pero tienen un muy buen conocimiento táctico. Pueden jugar de diferentes formas. Roberto les está dando un poco más de calidad de ataque, pero no pierden la naturaleza y saben competir. Creo que esta es la mejor cualidad de ellos como equipo. Es difícil encontrar debilidades. Estarán entre los cuatro semifinalistas".



Bélgica: "Es un equipo poderoso, lleno de buenos jugadores. Kevin De Bruyne emergió como un jugador fantástico y la evolución de Youri Tielemans ha sido muy, muy buena desde que llegó a la Premier League. Tienen mucha creación y Romelu Lukaku es un goleador con una evolución increíble en dos años con el Inter de Milán. Como equipo llevan juntos muchos años y tienen mucha experiencia. Roberto Martínez es un buen entrenador. Lleva unos años con ellos desarrollando el equipo, con un cierto estilo de juego, con una cierta forma de jugar, está muy adaptado a las cualidades de los jugadores. Pueden hacer algo especial, y cuando digo especial, digo más que las semifinales de la Copa del Mundo. Pero es ahora o nunca para ellos porque muchos están alcanzando la edad perfecta para hacerlo".

Portugal y lo qué piensa de Cristiano: "Rúben Dias es el mejor central del mundo ahora. Con su paso por el Manchester City, está adquiriendo un nivel de conocimiento diferente. Es un central fantástico. Y el que está a su lado, Pepe, tiene 38 años y mucha experiencia. Eso puede ser una fortaleza para Portugal, ya que luego tiene muchos jugadores talentosos en ataque. Por supuesto, Cristiano Ronaldo ya no es un niño y probablemente este sea su última Euro. Después de convertirse en campeón de Europa, lo intentará todo para triunfar por última vez. Fernando Santos es el tipo adecuado en el lugar adecuado. Muy estable, muy tranquilo, muy adaptado. Y conoce muy, muy bien a los jugadores. Manteniendo a Cristiano, Pepe, Rui Patricio y Joao Moutinho, tiene una estructura de chicos experimentados. Pero es un grupo tan duro que si me dijeras que Portugal va a caer, no me sorprendería. Jugamos contra Francia en Francia, Alemania en Alemania y Hungría en Hungría. Así que es una situación increíble, pero si pasamos, somos capaces de llegar hasta la final".



Francia: "Podría formar un equipo A, un equipo B y un equipo C porque en este momento tienen un número increíble de jugadores top. Cuando tienes a Kylian Mbappé de tu lado es muy difícil no ganar. Es uno de esos jugadores que gana partidos y asusta a los oponentes. Mbappé va con todo para intentar demostrarles a todos que, después de Messi y Cristiano Ronaldo, es el siguiente mejor. Didier Deschamps sabe lo que quiere. Son los campeones del mundo. Son los últimos finalistas de la Eurocopa. Creo que menos que llegar a la final, para ellos no es nada. Deschamps simplemente sabe lo que quiere. Todo jugador tiene que respetarlo porque si no, no está. Cuando tienes esta disciplina y cuando cada jugador sigue lo que quiere el entrenador, el equipo se vuelve muy, muy fuerte. No veo ninguna debilidad. Si tuviera que decir un equipo para ganar, lo diría, porque el grupo de jugadores es fantástico. Tienen que ganarlo. Si no, es una Euro fallida".



España: "Tiene una generación joven de jugadores y el entrenador Luis Enrique cree en cierto tipo de fútbol. Técnicamente, son increíbles. Incluso los centrales son increíblemente talentosos técnicamente. Así que construir desde atrás, mantener la posesión, esconder el balón, hacer que el rival corra tras el balón... esto es España. Pero no tienen un delantero de primer nivel como David Villa. Luchan por matar a sus oponentes después de ser tan dominantes como lo son normalmente. No marcan suficientes goles para el fútbol que juegan. Puedes ser castigado por un rival que te espera y luego te mata. Se arriesgan, hacen el campo muy grande y ancho cuando tienen el balón. Pero son un poco frágiles cuando pierden la posesión. Luis era mi jugador cuando estuve en Barcelona hace mucho tiempo. Tiene grandes cualidades de liderazgo. Tendrá todo el equipo a su alrededor. Pueden vencer a cualquiera, pero no los veo jugando en la final".



Alemania: "El equipo de Löw estuvo pésimo en la clasificación y fue pésimo en la Liga de Naciones. Tuvieron un resultado histórico al perder en casa contra Macedonia del Norte. Es bastante difícil entender por qué fueron tan pobres en los últimos dos años. Pero ahora este es el momento de la verdad. Y normalmente en el momento de la verdad, Alemania estará allí. Será la última Euro para jugadores como Thomas Muller, Mats Hummels y Manuel Neuer. Siempre son un equipo al que temer. Son soldados, muy disciplinados. Joshua Kimmich es un ejemplo de jugador joven fantástico que no solo será el presente, sino el futuro del país. Los alemanes son los alemanes... y creo que esto lo dice todo. Pueden quedarse eliminados en la fase de grupos, pero si la pasan pueden llegar hasta la final".



Holanda: "Ha sido una situación extraña para ellos con el fichaje de Ronald Koeman por el Barcelona. No les ha ayudado. Frank de Boer no tiene una gran experiencia como técnico nacional o de clubes. Por supuesto que era un jugador muy bueno y respetado. Los jugadores lo admirarán. No son malos jugadores, pero ¿dónde están los Van Basten? ¿Dónde están los Rijkaard? No los veo ni siquiera llegar a las semifinales. Tienen buenos jugadores jóvenes que probablemente necesitarán otros dos o cuatro años más para estar en la cima de su juego. ¿Alcanzar semifinales o la final? No veo eso".

Gales: "A lo largo de los años, Gales ha confiado mucho en Gareth Bale y Aaron Ramsey, los dos jugadores más talentosos del país. Pero cuando miro la temporada de clubes y cuántos partidos jugó Ramsey en la Juventus... hubo muchas lesiones. Cuando miramos a Gareth y cuántas grandes actuaciones tuvo, cuántos goles marcó contra los mejores equipos, no hubo muchos o ninguno. No es una situación fácil para un país sin muchas opciones. Pero siempre están bien organizados y saben cómo crear una situación para intentar sacar lo mejor. Dan James es rápido y es el que puede romper a los defensores. Les resultará difícil incluso clasificarse para la siguiente fase".



Escocia: "Tiene un núcleo de estrellas que son jugadores importantes en la Premier League. Miras a Kieran Tierney en el Arsenal; Andy Robertson en el Liverpool; Scott McTominay en el Manchester United. Luego tienes otros en Aston Villa y Southampton. Escocia es un equipo de la Premier League y está mejor que en los últimos 20 años. Crecí con Escocia yendo a Mundiales y con jugadores importantes que no olvidaré nunca. Hubo una gran depresión, pero ahora están resurgiendo. Steve Clarke fue mi asistente en Chelsea y me dio todo. Siendo escocés lo siente profundamente. No es un gerente extranjero que viene a hacer un trabajo. Tiene un grupo de chicos que están viviendo el sueño a nivel de selecciones. La gran fuerza es la pasión. Realmente son una familia de valientes. El grupo no es fácil. Van a luchar por los puntos y le van a hacer pasar un mal rato a Inglaterra. No son candidatos al título, ni siquiera a las semifinales. Pero va a ser muy difícil vencerlos".