Juan "El Matador" Flores hace campeón a Lobos en Sub-18 y levanta la mano: "Sueño con estar en Primera División"

Los Lobos de la UPNFM vencieron 2-0 a Olimpia en la final del Torneo Invitacional Sub 18 que organizó la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y se proclamaron como campeones indiscutibles.



Los goles de Edward Alexander Herrera, y de José Eduardo Cháves le dieron el campeonato a la manada que es comandada por la leyenda del fútbol nacional, Juan Flores.



"El Matador" hoy sigue activo en los terrenos de juego, pero ya no lo hace como el temible goleador de la década de los 80´s y 90´s, ahora se desempeña tras la línea de banda como el director técnico de las reservas de los Lobos.

Tras la coronación de sus dirigidos, Flores, 57, reconoció que la alegría va más allá de la victoria o del título y que su labor va más allá del terreno de juego "es un grupo de muchachos que necesitan ayuda no solo en la parte futbolística, sino fuera de lo que es el fútbol porque también hay que formar buenas personas y no debe de interesar solo lo futbolístic. Hemos creado un buen grupo de muchachos sanos, que creen en el fútbol nacional y ojalá que ellos puedan seguir." y siguió "hoy iniciamos bien, dimos un paso importante y esperemos que el próximo torneo puedan aparecer algunos de ellos en Primera División".



El que fuese un temible delantero en su paso por el Santos Laguna de México admite que "no sólo es el resultado, sino es tantas cosas que nosotros conocemos de ellos; cuando entrenamos a veces ellos van sin comer al entrenamiento, algunos no tienen dinero para ir, nosotros tenemos que acomodarnos a esa situación... hemos ayudado a muchos jóvenes que andaban en cosas difíciles, creen que en el fútbol pueden encontrar una oportunidad de vida y hoy lo demostraron", se sinceró.

Lobos venció a Olimpia y se coronó campeón del Sub 18 El estratega también se dio un tiempo para felicitar a la "Federación (Fenafuth) porque tomaron esa iniciativa de formar un torneo, han revivido el fútbol de nuevo, los jóvenes quieren participar, quieren estar en los diferentes equipos de Liga Nacional. Esperemos que la Federación junto a los dirigentes puedan apoyar este torneo de reservas y que el próximo torneo se pueda llevar a cabo porque yo creo que aquí está el alma del fútbol de Honduras", avisoró.

- Sueña con estar en Primera División -



Consultado sobre una oportunidad en Liga Nacional, el DT reflexionó "esa parte ya es de los directivos, tenemos un problema, los hondureños no creemos en el hondureño, creemos más en los extranjeros, no con eso quiero decir que los extranjeros todos son malos, aquí han venido grandes extranjeros que nos han enseñado muchas cosas, pero también han venido extranjeros que no han dejado nada", disparó.



"¿Por qué creen más en un extranjero que en un hondureño?", se pregunta, y responde: "Porque yo creo que esa es la forma de manejarnos en todo, no solo en el fútbol, yo he esperado esa oportunidad, me he preparado en todos los aspectos. Tuve la experiencia de dirigir en Segunda División de México, porque yo me formé allá, aquí estoy teniendo la oportunidad de desarrollar todo lo que he aprendido, la UPNFM me ha dado la oportunidad. Me siento listo para estar en Primera División, pero no sé si los directivos me van a dar una oportunidad. Yo sigo trabajando para ver si alguien en algún momento alguien se fija en mi trabajo y me dá una oportunidad para trabajar", sentenció.

Juan Flores se coronó campeón con Lobos; la leyenda sueña y espera dirigir en Liga Nacional - Las formas, el estilo, la idea de juego -



Lobos se coronó como el campeón jugando un torneo de altísimo vuelo, con una idea atractiva, con resultados a la altura ya que fue el equipo que más puntos sumó en el torneo y eliminó a Real España y Olimpia.

Sobre su idea y estilo de juego, el DT admite que "A veces se gana, pero hay que ver cómo se gana. Nosotros hemos tratado de hacer bien las cosas, a mí me gusta que el equipo juegue bien, que los muchachos sepan realmente cómo se deben desempeñar en una posición, cuáles son los compromisos que debe tener un jugador. A mí me gusta trabajar ordenadamente, me gusta mucho la disciplina adentro del campo, y estos muchachos han trabajado bastante sobre eso. Hoy hemos demostrado que hemos formado un buen equipo", cerró.