Rónald González previo al juego ante Honduras: ''Sería lindísimo ganar, pero tampoco es el partido del fin del mundo''

Costa Rica y Honduras se enfrentan en el partido por el tercer puesto de la Nations League de Concacaf. Un nuevo clásico centroamericano definirá el podío del nuevo torneo del área.



Honduras llegó a esta instancia luego de perder 0-1 ante Estados Unidos, mientras que Costa Rica vendió cara su derrota frente a México pero no le alcanzó para llegar a la final.

En este contexto el director técnico de Costa Rica, Rónald González, dijo en la previa del partido de este domingo que "Sería lindísimo ganar, para la credibilidad y para la confianza nuestra. Pero está claro que tampoco es el partido del fin del mundo, esto es parte del crecimiento, y estamos enfocados en todo lo que se nos apróxima, principalmente en el mes de septiembre con el inicio de la eliminatoria", indicó.



González admite que por los momentos "No he tomado decisiones con eso (hacer cambios en la titular). Vamos a ver cómo se sienten los jugadores en la última práctica y luego decidiremos", pero adelantó que "lo que sirvió no se mueve, y por eso probablemente veremos cosas muy similares al partido anterior".

Cosultado sobre lo que le gustaría ver de su equipo ante el clásico rival de área, el DT de la Tricolor fue claro: "Me gustaría que mantuviéramos el bloque cuando no tengamos la pelota, también que seamos más profundos para atacar más y evidentemente ganar el partido (...) "Nos hemos enfocado en eso. Ya ellos lo han entendido, no dirijo jugadores de Sub17 o de Sub20, ya ellos son mayores y saben muy bien que nos encantaría ratificar las cosas buenas. Si se pudiera aumentarlas perfecto. Parte de este crecimiento que sentimos que estamos teniendo es poder volver a demostrarlo, a ratificarlo este domingo'', finalizó.



Honduras y Costa Rica se enfrentan mañana a las 4:30 pm en el Sports Authority Field de Denver, Colorado. El ganador del cotejo se proclamará como el tercer mejor equipo de la Liga de Naciones.