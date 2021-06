Pedro Atala habla de renovaciones, Diego Vázquez y de un quinto extranjero en el Motagua

Pedro Atala, presidente vitalicio del Motagua y hombre importante dentro de la directiva de los azules, está satisfecho con la renovación del técnico argentino Diego Vázquez, entrenador que les ha otorgado los últimos cinco títulos de liga al club.

El jerarca del elenco emplumado confirmó que ésta próxima semana se sentarán a planificar el próximo torneo con el estratega argentino para así definir las nuevas bajas del club, los fichajes y las renovaciones.



“La tarea no ha terminado, dimos el primer paso, ratificar un cuerpo técnico que catalogamos de exitoso, el mejor de la década del fútbol hondureño, así que ahora falta determinar que jugadores se quedan o se van de la institución, ya por lo menos definimos la continuidad de dos piezas claves, Jonathan Rougier y Roberto Moreira, quienes siguen en nuestros planes”, comenzó diciendo al programa oficial del Motagua, el Vuelo del Águila.



Pedro Atala confirmó que Marco Tulio Vega y Kevin López son los únicos jugadores a los que momentáneamente no los pueden negociar por ahora, pues ambos están de vacaciones fuera de Honduras.

Pedro Atala asegura que Matías Galvaliz tiene contrato vigente con Motagua.

“Ya les dijimos que están en nuestros planes y que al regresar podemos negociar con ellos. En el caso de Kevin López, él fue claro que en Estados Unidos podría surgir una oferta de la MLS, en ese sentido si se da eso le deseamos suerte y buscaremos otra opción, a nosotros nos interesa que los jóvenes triunfen”, dijo de forma clara.

- Galvaliz y Klusener, con contrato -

El directivo aseguró que Matías Galvaliz tiene convenio con el Motagua, tal y como también le aseguró a DIEZ Eddy Atala, que el mediocampista mantiene ligamen con los azules hasta diciembre de este 2021. Algo que contrasta con lo anunciado en mayo del 2020 por el club, donde informaban que el jugador firmaba extensión de contrato por un año.



"Ambos tienen contrato, por el momento nos liga ese convenio, no sabemos si puede cambiar el tema, pero en todo caso ellos están en la lista del técnico e incluso por la naturalización de Jonathan Rougier no descartaría un quinto extranjero, pero son temas que debemos definir con Diego en las próximas horas” apuntó.



“En esta semana definimos todo con los jugadores que ya no tienen contrato, tenemos plena confianza en el trabajo de Diego y su cuerpo técnico y apostamos siempre a lo más alto, la continuidad ha sido la base del éxito, antes cambiábamos hasta diez jugadores por temporada, eso ya es historia”, concluyó diciendo en el Vuelo del Águila.