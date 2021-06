Gaspar Altamirano, el argentino que mandó su hoja de vida a Diego Vázquez, DT de Motagua

Diego Vázquez no está descansando. El entrenador argentino del Motagua ya comenzó a edificar la próxima temporada con el mimado. Una vez confirmada su continuidad en conjunto de su cuerpo técnico, echó a andar el nuevo proyecto de la temporada 2021-2022.

El entrenador, en primera instancia notificó que no contaba con Sergio Peña y Bayron Méndez, quienes se convirtieron en las primeras bajas oficiales del club, asimismo, le hizo saber a la directiva que contaba con los sudamericanos Jonathan Rougier y Roberto Moreira, jugadores que fueron renovados.

Pero también algo que evalúa el estratega motagüense son las altas que el club azul podría tener para la nueva temporada y el primer nombre ya ha saltado a la mesa es la del argentino Gaspar Altamirano, un joven de 23 años y que juega como extremo derecho al cual Diego Vázquez está estudiando su incorporación al club, esto aún cuando están las plazas de extranjeros ocupadas.

DIEZ conoció que el propio jugador se ha puesto en contacto con el timonel de las águilas azules y éste le envió su hoja de vida, a lo que Diego Vázquez le dijo que la iba a estudiar y ver en los próximos días si su incorporación se podría dar.

"Oferta formal no hay porque Diego tiene que analizar mi carpeta y si llegara a gustar, ahí veremos, no sé si habrá cupo de extranjero. Creo que están todos ocupados, se tendría que desocupar alguno y es por eso se está analizando, por el momento hay que esperar", le dijo Gaspar Altamirano a DIEZ.

Y es que al jugador le ilusiona la posibilidad de desembarcar en Honduras, puesto que, de acuerdo a lo que menciona, hasta ha puesto en 'Stand by' ofertas del fútbol de Guatemala por esperar la decisión de Diego Vázquez. "En Guatemala tengo intermediarios y me están analizando alguna oferta pero quiero esperar haber qué pasa ahí en Honduras. La oferta concreta que tengo allá no la rechacé, sólo pedí unos días para ver si puede existir alguna posibilidad en el Motagua", explicó.

La carrera que la 'Pulga' Altamirano, que se formó en las inferiores del Gimnasia y Esgrima de La Plata, la ha desarrollado más que todo en el ascenso de su país pero en los últimos meses ha estado inactivo. Sus exequipos son Gutiérrez Sport Club, Deportivo El Galpón, Atlético Uruguay y como última club, el Defensores de Pronunciamiento.

El fichaje del extremo derecho Gaspar Altamirano o de cualquier extranjero por el Motagua pasará por dos situaciones, la primera, que Jonathan Rougier sea nacionalizado como hondureño para dejar de usar plaza de foráneo, y la otra, que uno de los extranjeros salga de la institución, y todos los focos apuntan a Matías Galvaliz. Eso sí, el jugador tiene las mismas características de Kevin López, aunque un poco más gambeteador.

El nacido en San Justo, provincia de Buenos Aires, es claro que todo podría pasar. "El profesor Diego Vázquez me dijo que Jony podría jugar como hondureño esta temporada, pero te digo, la situación ahora está así, es una incógnita, capaz cambia en hora o en días, pero me gustaría que se diera ir al Motagua".