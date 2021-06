Crisis en Conmebol: ¿Qué está pasando con la Copa América 2021 en Brasil? ¿Se jugará o no?

La situación en Conmebol es crítica, pues la Copa América 2021 está siendo un caos aun antes sin disputarse. Los protagonistas del país sede, Brasil, buscarán hacer lo posible para no participar en el certamen, polémica de la cual tienen prohibido hablar ante la prensa hasta el próximo jueves.

VER: La polémica entre James Rodríguez y Reinaldo Rueda por su no convocatoria a la Copa América



¿Qué es lo que está pasando en la víspera de la Copa América 2021?



A penas el lunes 31 de mayo se anunció la baja de Argentina como sede del torneo, el cual a primera instancia compartiría con Colombia. Horas más tarde, Brasil fue nombrado como anfitrión, a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia la cual ha dejado 460,000 mil fallecidos y 17 millones de contagiados, causando indignación en las estrellas del país carioca y de otros países por la falta de empatía del ente. La Copa empieza el 13 de junio y finaliza el 10 de julio.



¿Qué piensan los jugadores?



Los futbolistas no entienden porque el certamen será albergado en Brasil, pues esta decisión fue remota y ni siquiera fue consultada a los protagonistas. Esto hizo que los jugadores de la selección verde amarella planearan un boicot para sabotear su participación en el torneo, aunque la federación brasileña ha prohibido que esto se haga público, pues en la rueda de prensa previa al Brasil-Ecuador, el capitán Casemiro debía hablar, pero no lo dejaron, pues este iba a alzar la voz sobre el tema el cual se decidió que se tocaría una vez que la jornada eliminatoria finalice el próximo jueves.



"Queremos hablar y expresar nuestra opinión. Todo el mundo sabe cuál es nuestra posición, todo el mundo la sabe. Más clara, imposible. Tite ya la dejó clara. Infelizmente, no vamos a hablar del asunto hasta después del partido contra Paraguay", dijo Casemiro en zona mixta luego del partido ante Ecuador.





¿Qué dice Conmebol?



El ente se mantiene firme sobre disputar los 26 partidos de la Copa en Brasil, distribuidos en las ciudades de Brasilia, Río de Janeiro, Cuiabá y Goiania. La cancelación definitiva de la Copa América 2021 causaría una perdida mínima de 30 millones de dólares a Conmebol, esto por los contratos que no se cumplirían.

¿Se jugará?

Todo indica que sí, pues el resto de las selecciones, a parte de Brasil, no se han pronunciado en contra de que se dispute el certamen, mismo al que Argentina confirmó este domingo que asistirá, de acuerdo con el comunicado impuesto por la AFA



"Con un esfuerzo enorme de la AFA, que puso a disposición todas las herramientas necesarias para poder garantizar cada uno de los cuidados específicos, la Selección Nacional viajará a Brasil para disputar el certamen continental", mencionó.



El ente argentino sostuvo que "todo el staff del equipo albiceleste trabajará unido para sobreponerse ante esta adversidad que, lamentablemente, nos afecta a todos los sudamericanos por igual".