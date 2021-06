Oficial: Harold Fonseca es la segunda baja de Olimpia y habla sobre lo que le dijo Pedro Troglio

El Olimpia sigue dando movimientos en su plantilla y se confirma la segunda baja para la próxima temporada. Harold Fonseca no sigue más con los merengues.

Luego de lograr el campeonísimo, el meta hondureño finalizó su contrato con el león, pero sin darse cuenta que su futuro no seguiría ligado a la institución.

En una charla con Diez, el propio jugador confesó cómo fue que enteró de la noticia que no sería renovado para la siguiente temporada liguera.

"Prácticmente es un hecho que no sigo más en el club, no seré renovado para la siguiente temporada", comenzó contando el portero.

Y agrega: "Son decisiones de la directiva y me imagino que el cuerpo técnico, son situaciones que se respetan y que no están en las manos de uno. Solo queda ese agradecimiento al olimpismo, junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y staff de utilería y a la afición que me apoyó desde que llegué".

Harold Fonseca confiesa como fue que se enteró que no seguiría en la institución. "Tuve una conversación con el presidente (Rafael Villeda), primero me notificó la secretaria del club que había escuchó un comentario y luego le escribí yo. Él me confirmó que lo que quieren es bajar costos y darle más oportunidad a Alex Güity".

Además, Fonseca aseguró que se contactó con Pedro Troglio, técnico argentino del Olimpia, quien también le confirmó la decisión que se había tomado.

"Después de la noticia le mandé un mensaje de agradecimiento y él lo único que hizo fue mandarme buena suerte y me lo confirma (la salida del club)".

Y añade: "La decisión que tomaron a uno solo le queda respetarla, son decisiones y lo que me espera es darle las gracias".

El arquero ahora está en la libertad para buscar un nuevo destino en la Liga Nacional o en el extranjero. "Soy agente libre y estoy a disposición para tener acercamiento con cualquier club de la Liga Nacional y ver que pasa en este mes para tomar decisiones. Lo que me compete es estar en óptimas condiciones".

Diez se ha entero de cierto interés de equipos como el Vida y Marathón y el propio jugador asegura que. "No hay algo formal, sino que preguntas y el que maneja todo esto es mi representante y él está llevando todo con cautela".

Para finalizar, Harold Fonseca aprovechó para hacer una valoración de lo que ha sido su paso por el campamento merengue, donde fue portero menos goleado en el Apertura 2019.

"Fue muy bonito estar en el Olimpia, lo que representa a nivel nacional, lamentablemente no seguiré en el club, pero me quedo con los momentos bonitos. Llegué al equipo y tenía tres años de ser campeón y se logró el campeonísimo y portero menos batido de ese torneo (Apertura 2019), eso fue muy especial".