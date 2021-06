'Potro' Gutiérrez atiza contra México en competiciones de Concacaf: "Para sentirnos 'distintos' debemos 'robar"

El entrenador mexicano, Raúl "Potro" Gutiérrez, atizó con la participación de México en la Liga de Naciones de Concacaf después de su derrota en la final ante Estados Unidos.

Este vibrante duelo entre las dos "potencias" de la región, terminó con muchas controversias arbitrales y el VAR como protagonista que terminaron salpicando en la prensa deportiva mexicana.

En respuesta a ello, el periodista de ESPN, David Faitelson escribió a través de su cuenta de Twitter que "para México es importante que Estados Unidos tenga una selección competitiva. Eso le dará más nivel a los torneos que enfrenta en Concacaf...Y nosotros tendremos juegos como el de esta noche en Denver...".

Sin embargo, el DT de Real España difiere de este opinión con una posición diferente en donde manifestó que México "roba" en las competiciones de Concacaf siendo privilegiados.

"No se entiende por qué se insiste en que a México las competiciones de CONCACAF no le benefician, primero, son las que nos tocan, después para sentirnos “distintos” debemos “robar” en cada torneo que participemos no importando la categoría, eso si es una responsabilidad histórica", escribió "Potro" Gutiérrez.

Siempre que México se presenta en cualquier competición de Concacaf es la escuadra favorita para hacerse del título o primeros lugares. Sin embargo, esta vez, Estados Unidos le detuvo la fiesta coronándose campeones de la Liga de Naciones de Concacaf. No les ganaba desde el 2013.

México y Honduras se enfrentarán el próximo 11 de junio en partido amistoso. El juego será en el Mercedes-Benz Stadium a las 5:30 PM.