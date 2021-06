El blog de Elmer López: "La tabla eterna de los equipos campeones en la historia del fútbol de Honduras"

La verdadera historia de nuestro fútbol registra que en Honduras se han realizado 95 Campeonatos Nacionales de Liga y no los 77 que se nos ha hecho creer.

Cuando el fútbol se organizó en el país, debido a la inaccesibilidad que por la vía terrestre tenían los equipos de Tegucigalpa para enfrentarse a los equipos de la Costa Norte, los campeonatos de fútbol se realizaron a nivel departamental.

Sólo en 1928 se logró realizar el primer campeonato a nivel nacional cuando el Marathón en su condición de Campeón de la Costa Norte, visitó por la vía aérea la capital y disputó una serie final de tres partidos contra Olimpia en la Cancha de La Isla.

Olimpia ganó la serie 1 a 0, 1 a 1 y 2 a 1 (ver, “El Por Qué son Oficiales los 39 Títulos de Olimpia)

PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1928, OLIMPIA VS MARATHÓN. SEGUNDA SEMANA DEPORTIVA NACIONAL, SEPTIEMBRE DE 1928.

FOTOGRAFÍA JUGADORES DE OLIMPIA Y MARATHÓN, SERIE FINAL 1928.



Lunes 17 de septiembre 1928, previo al primer juego de la Serie Final Olimpia vs Marathón. En la fotografía se observa a los jugadores de Olimpia y de Marathón. Entre ellos, José María “El Viejo” Flores, Juan Fino, Erasmo Velásquez por Olimpia, a Héctor Mc Kay, Abraham y José Miselem, y Ernesto “Neto” Budde por Marathón.

Resultado: Olimpia 1 vs Marathón 0.

FOTOGRAFÍA SEGUNDO PARTIDO OLIMPIA VS MARATHÓN, 1928.

Miércoles 19 de septiembre 1928, Olimpia vs Marathón, segundo juego de la Serie Final del Primer Campeonato Nacional de Fútbol en la Cancha de La Isla. Resultado: Olimpia 1 vs Marathón 1.

Obsérvese que, por la disposición de las graderías, es un diamante de béisbol (el “home” está en dirección a Casa Presidencial), deporte que predominaba en aquel entonces. Foto cortesía del profesor José de la Paz Herrera Uclés (Chelato Uclés).

Equipos Campeones de la Liga de Tegucigalpa, 1927 a 1946:

Desde 1927, año en que se creó la liga local en Tegucigalpa con el nombre de Liga Morazán, hasta el año de 1946 (en 1945 pasó a llamarse Liga Mayor de Fútbol Francisco Morazán), los equipos que salieron campeones aparecen en la siguiente tabla:

TABLA DE LOS EQUIPOS CAMPEONES DEL FÚTBOL DE TEGUCIGALPA AÑOS 1927 A 1946.







A partir de 1947 se reactivan los campeonatos a nivel nacional donde el equipo campeón de la Liga Mayor Francisco Morazán disputaba el Campeonato Nacional en una Serie Final con los demás Campeones Departamentales.

TABLA DE LOS EQUIPOS CAMPEONES DEPARTAMENTALES Y CAMPEONES NACIONALES OFICIALES DE FÚTBOL DE HONDURAS DURANTE LA ÉPOCA AMATEUR



FDH = Federación Deportiva de Honduras. FCFD = Federación de Cultura Física y Deportes. FNDEH = Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras. No Inf. = no hay información. No Org. = no se había organizado. Club Hércules de San Pedro Sula, Cortés. Club Atlántida de La Ceiba, Atlántida. Club Hibüeras de La Lima, Cortés. Club Sula de La Lima, Cortés. Club Aduana de Tela, Atlántida. Comand. = Club Comandancia de El Progreso, Yoro. Club Tela Deportivo de Tela, Atlántida. Mercade. = Club Mercaderías de El Progreso, Yoro. Club Libertad de Amapala, Valle. Club Federal de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Club Abacá de Batan, Yoro. Club América de Choluteca. Club Cuba de Birichiche, Yoro. Club Tigre de Amapala, Valle. Club Honduras de El Progreso, Yoro. Chorot. = Club Chorotega de Choluteca. Indepen. = Club Independiente de San Pedro Sula, Cortés. Club Ferrocarril de El Progreso, Yoro. Club Unión de Tela, Atlántida. Club Palermo de Tela, Atlántida. Club Lenca de El Progreso, Yoro. Club Yoro de Yoro. Club Salamar de San Lorenzo, Valle.

A partir de 1964, se funda la Liga Nacional de Fútbol No Aficionado de Honduras, hoy Liga Profesional de Fútbol de Honduras, quien a partir de 1965 ha organizado 77 campeonatos de liga más, cuyos equipos campeones todos conocemos.

Por tanto, desde que se juega el fútbol organizado en Honduras, es decir, desde 1927 hasta la fecha, la TABLA ETERNA de los equipos ganadores son los siguientes:

TABLA ETERNA DE LOS EQUIPOS CAMPEONES DEL FÚTBOL DE HONDURAS, 1927 HASTA LA FECHA.





PD: No existe información de los campeonatos de la Liga de Tegucigalpa en los años 1932, 1933 y 1939, como tampoco de los campeonatos del resto de los departamentos fuera de Tegucigalpa previos a 1947. Solicito a la persona que disponga esta información por favor me la comparta (elopezlutz@yahoo.com) con su fuente respectiva, mencionaré su nombre en el documento final. Gracias.