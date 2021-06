Reinieri Mayorquín se despide de la afición del Motagua con emotivo mensaje: "Quedan en mi corazón"

El Motagua anunció este lunes la salida del volante Rienieri Mayorquín y el mediocampista horas después colgó en sus redes sociales un mensaje de despedida a la afición azul.

"Gracias le doy a Dios por todo este tiempo que pude vivir y compartir con este enorme equipo, quedan en mi corazón todos los buenos momentos todo lo que logramos como equipo, las amistades, las vivencias, cada momento vivido con todos los compañeros", inició escribiendo en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Agradezco a toda la directiva y cuerpo técnico que confío en mi durante todo este tiempo. Algo que nunca podré olvidar es que Dios me trajo a Motagua no solo para lograr cosas importantes si no para encontrarme con él y poder conocerle y convertirme en lo que ahora soy. A toda la afición muchas gracias por todo el apoyo brindado en los buenos como en los malos momentos. ¡Dios les bendiga!".

Mayorquín llegó en el 2017 a las filas de los azules procedente del Lepaera FC de la Liga de Ascenso y de inmediato se convirtió en uno de los titulares.

En su paso por el Ciclón, Reinieri Mayorquín disputó 215 partidos, anotó 13 goles y ganó cinco títulos de Liga y una Supercopa de Honduras.

El mediocampista no entra en los planes de Diego Vázquez para el Apertura 2021 y se suma a las bajas de Sergio Peña y Bayron Méndez.