Presidente del Victoria calienta la vuelta de la finalísima: "Será difícil para Pinares lograr un objetivo en nuestra sede"

El presidente del Victoria, Javier Cruz, están gozando de una semana inolvidable en donde podría hacer historia con el equipo retornando a la Primera División después de perder la categoría hace cinco años.

En entrevista para DIEZ, el dirigente dijo que "estoy agradecido con Dios por la oportunidad que nos ha dado de organizar dos finales para lograr ese anhelado ascenso. Estamos a un paso de hacer historia".

Victoria está a un paso de su ascenso al máximo circuito a falta de un juego (vuelta por la finalísima) ante Atlético Pinares, juego del próximo sábado a las 2:30 PM en donde llegan con ventaja en el marcador global (2-0).

LOGÍSTICA

Arrancando esta nueva semana de trabajo, Javier Cruz y el resto de su equipo de trabajo ha comenzando con los preparativos. Actualmente la sede, su fortín, está siendo remodelada con algunos apuntes claves y el terreno de juego recibirá retoques antes del partido. También adelantó que se instalarían graderías provisionales para familiares, directivos que ingresen a la sede para contemplar el partido. Además, de un anexo en las afueras de las instalaciones para los aficionados.

"Hemos agregado las graderías para directivos y sus familias dentro de la sede. Todo lo externo de la sede es una convenio diferente con otra visión, pero es parte de la preparación del partido", dijo Javier Cruz.

En parte, Sinager nunca aprobó el ingreso de aficionados a los partidos de la Segunda División, sin embargo, en las instancias finales del torneo se volvió común que ingresaran bajo la responsabilidad de los clubes de cumplir con las medidas de bioseguridad.

"Sabemos de las medidas de Sinager. Estamos tratando que no hayan personas en el muro, esos soportes no están bien y para una final no es permitido estar de esa manera. Hemos instalados esas tarimas con el apoyo de la cervecería para tener a las personas más seguras", añadió.

PREMIO, SU FORTÍN Y POR QUÉ NO EL ESTADIO MUNICIPAL CEIBEÑO

Con la apertura de aficionados para ingresar a presenciar el juego, el conjunto jaibo perfectamente podría haber utilizado el Estadio Municipal Ceibeño para cerrar la vuelta ante Pinares, sin embargo, Cruz, aclaró que no se trata de solo generar ingresos, sino de la estabilidad del equipo y fortaleza que han logrado jugando en su sede.

"Todo pasa por el cuerpo técnico y jugadores. Esta es nuestra casa, hemos cumplido con los requisitos para hacer este tipo de partidos. No estamos pensando en cuánto podamos generar económicamente en el estadio, sino que más que todo fortaleciendo a nuestros muchachos. Es difícil que aquí en nuestro fortín nos puedan sacar un resultado adverso", soltó.

Jugadores del Victoria durante el entrenamiento de este martes en La Ceiba.

Javier Cruz reveló que desde el inicio del torneo no definieron premios junto a la plantilla, sin embargo, cree que deberán ser recompensados una vez que logren ascender.

"No lo hemos tasado, sí hemos tenido pláticas con ellos, gracias a Dios son personas de gran corazón que aman a la institución. Desde el inicio del torneo no hemos pagado ningún premio, excepto su salario y ellos nos hicieron saber cuáles eran sus peticiones. Entre jueves y viernes lo vamos a platicar, no habrá problemas, son personas temerosas de Dios, eso es lo que vale", dijo.

"Es difícil encontrar el material humano que tiene Victoria, estos jugadores en ningún momento han puesto su mirada en el dinero, sino en su trabajo y en llevar la institución a lo más alto posible. Lo que ellos puedan solicitar nosotros tenemos que tratar de buscar los fondos porque ellos no han cumplido", añadió.

Finalmente, se refirió sobre la vuelta del próximo sábado ante Atlético Pinares.

"No quiero pecar de altivo, ni de menospreciar al rival, en 90 minutos cualquier cosa puede suceder, pero es nuestra casa, es nuestra fortaleza, es el lugar donde todos los días le clamamos al Señor, así que será difícil para Pinares poder lograr un objetivo en este lugar. Esta sede está bendecida y el Señor tiene marcado el día y la hora para que esta institución logre esta gran bendición. En casa hemos tenido una fortaleza grande", cerró.

La "Jaiba Brava" ganó partidos claves en casa. Eliminó a Real Juventud (cuartos), Olancho FC (semifinal) y derrotó a Génesis (final). Actualmente pelea la finalísima con Atlético Pinares, campeón del Apertura 2019.