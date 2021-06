"Un jugador del Olimpia me estuvo hablando que quería venir y después me festejó los goles en la cara"

Diego Vázquez, renovado por un año con el Motagua, ha confirmado que los argentinos Gonzalo Klusener y Matías Galvaliz están fijos en su puesto de cara al Apertura-2021 de la Liga Nacional.

En una entrevista con el programa Deporte al Instante de Radio América, el sudamericano dejó claro también que él no tiene ningún problema con el presidente financiero del Motagua, Juan Carlos Suazo. Se limitó a hablar de un hipotético fichaje de Jhow Benavídez.

Además, soltó una 'bombita' al asegurar que un jugador actual del Olimpia le escribió que quería ir al Motagua y que hasta el finiquito le mandó, e hizo chiste de que este futbolista le terminó festejando los goles del título en su cara.

LO QUE DIEGO VÁZQUEZ DIJO:



Klusener y Galvaliz sigue: “Hemos estado en varias reuniones planificando todo lo que viene y tratando de estar tranquilos. Gonzalo Klusener y Matías Galvaliz tienen contrato, entre nosotros siempre hablamos con los dirigentes, ahora hay una limitación económica,Se demoró un poco por la planificación, por la parte económica. Las reuniones eran más por eso. Cuando no hay fútbol es cuando más estamos pensando”.

División en la afición de Motagua por su renovación: "Mi percepción es muy clara, yo sé que los dirigentes lo valoran, tienes que ver desde dónde peleas en la parte económica, contra quién lo peleas, pongo un ejemplo y cada uno lo puede ver a su manera; hay mucha diferencia en España donde ahora salió campeón el Atlético, ¿cada cuánto tiempo sale campeón el “Cholo”?, dos veces en una década, piensas que es por la capacidad de él o porque… el que no quiera verlo que no lo haga (por presupuesto mayor del Real Madrid y Barcelona”.

¿Walter Martínez suplente?: "Yo no tengo ni suplentes ni titulares, al estar tanto tiempo todos los jugadores que tengo, son de mi paladar, lógicamente, es difícil que no me guste alguno, a veces me equivoco, a veces acierto, pero todos los jugadores que están en Motagua son del paladar nuestro, a partir de ahí hubo partidos que no jugó, fue titular".



Los costos bajaron en Motagua: "Los costos de club están abajo del último Motagua campeón del 2011, antes de que llegáramos nosotros, son cosas que la gente no sabe. Muchas veces el Real España ha invertido más. Hay veces que lo barato te sale saliendo caro. Es una realidad y así peleamos hasta el final, pero de que hay diferencia la hay”.

Del impasse con un directivo: “Con Juan Carlos viví cosas importantes, celebramos títulos y no hablaré mal de él, se lo tienen que preguntar a él, él está en su derecho, no me pueden querer todos, y de la relación de él con los demás directivos tienes que hablarlo con él. Yo le tengo cariño, pero hace mucho que no hablo con él, pero de mi parte está todo bien”.

Olimpia se coronó tricampeón ante el Motagua en el estadio Nacional.



Sobre Jhow Benavídez: “Eso ya lo dije, hay un pacto entre las directivas que hasta un equipo no lo descarte no lo puede contratar otro, eso pasó con el “Chino” López que vino el torneo pasado, Real España lo descartó en todos lados y vino".

El jugador del Olimpia que quería ir a Motagua: Les pongo un ejemplo, había un jugador de Olimpia que me estuvo hablando e incluso hasta me mandó el finiquito que quería venir y no terminó viniendo. No diré el nombre por respeto y encima después me festejó los goles del campeonato en la cara, tienen poca memoria". -"¿Patón Mejía?"-, le preguntaron, pero no quiso dar nombres.