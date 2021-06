Jeffrey Orellana, de la "grandeza" en Marathón, campeón con Pinares y a un paso de nuevo ascenso con el Victoria

Los caminos de éxitos se forjan de pasajes que marcan nuestra existencia alcanzando la plenitud y puntos de quiebres que nos vuelven fuertes. Así se traduce la carrera futbolística del volante hondureño Jeffrey Flores, quien está a un paso de lograr un nuevo ascenso en la Primera División de Honduras con el Victoria.

La carrera de Jeffrey Flores tuvo sus pininos en Tela (hasta Liga Mayor) luego fue fichado por las reservas del Marathón en donde se abrió paso debutando en el 2009 junto a un equipo de singulares estrellas como Tyson Núñez, Mitchel Brown o "Bombero" Ramírez. Con este mismo equipo se coronó campeón ante Olimpia en el 2010. Apenas tenía 21 años.

La figura de Orellana en aquel equipo estelar, pintaba para una promesa del fútbol hondureño para el futuro siendo goleador y asistidor como volante ofensivo. Su paso en equipo de primera división y recorrido en los últimos años, lo convierten en uno de los jugadores con mayor experiencia del club.

Hoy Jeffrey Orellana tiene 32 años, es esposo y padre de una hija. Después de una década memorable entre participaciones en diferentes clubes de Segunda División logrando ascenso con el Atlético Choloma, y destacado en otros equipos como Tela FC, Sula (La Lima) Lepaera, Honduras Progreso, este sábado podría volver a tener la oportunidad de levantar otro título.

Jeffrey Orellana mientras brindaba entrevista a DIEZ. Foto: Edgar Witty

Lo cierto, es que antes de arribar al Victoria. Jeffrey Orellana fue campeón con Atlético Pinares en el Apertura 2019 y ahora le tocará cerrar ante su exequipo en busca de la gloria.

Sobre este hecho dijo en entrevista a DIEZ que "no me cala jugar ante Atlético Pinares. Lo puedo llamar como algo bonito enfrentar al equipo donde fuiste campeón, eso me motivo. El sábado tenemos que estar tranquilo, siempre termino diciendo que hay que mantener los pies sobre la tierra".

"Todas estas son bendiciones de Dios porque la carrera del futbolista es corta. Uno hay que aprovechar, le digo a los jóvenes que no pierdan la humildad, que se sigan trabajando. Lo que va a suceder el sábado es gloria de Dios", añadió.

Te puede interesar: La previa del duelo Atlético Pinares y Victoria

Sobre su desempeño con el Victoria manifestó que "ha sido una campaña bonita. He tenido la bendición de llegar a un club importante donde le damos el primer lugar a Dios, ahora estamos recibiendo esos frutos sabiendo que el sabemos podemos hacer historia, algo que el club merece".

¿Se imaginaba estar en esta posición?

"No me imaginé, pero Dios te sorprende cada día. Llegué al Victoria por Carlos Padilla, me presenté a pretemporada y firmé con el equipo. Estoy contento por estar acá, sé de la responsabilidad.

En referencia la ventaja que tienen el marcador, dice no confiarse puesto que los partidos son "difíciles".

Ver: ¿Cómo está conformado el cuerpo técnico del Victoria?

"Todos los partidos son difíciles. Tenemos los pies sobre la tierra, mucha humildad y concentración. Primero Dios estemos en primera división", cerró.

Finalmente, aclaró que su continuidad en el equipo dependerá de la decisión de la directiva y cuerpo técnico.

"Mi mentalidad está aquí, si ellos quieren que yo siga estoy dispuesto, pero ahorita no es pensar tanto en eso. Ahora vamos a pensar en el sábado, festejar con la familia y luego veremos qué dice Dios", cerró.