Gales y Gareth Bale no pasan del empate ante Suiza en el debut de la Eurocopa 2021

Suiza y Gales empataron este sábado 1-1 en el primer partido de estas selecciones del grupo A en la Eurocopa-2020, disputado en Bakú, y permenecen por detrás de Italia, vencedora de Turquía, en la llave.



Breel Embolo fue el autor de la diana suiza (49), de cabeza a la salida de un córner botado por Xherdan Shaqiri, mientras que Kieffer Moore hizo el empate de la misma manera (74).



Después de gozar de claras ocasiones en la primera mitad, el premio del gol para los suizos llegó al poco de la reanudación.



Aunque Gales protagonizó la primera buena acción del enfrentamiento, con un cabezazo de Moore en el corazón del área que obligó a estirarse al arquero Yann Sommer para mandarla a córner (15), Suiza se fue haciendo con el control del partido paulatinamente.





Y con el dominio fueron llegando las oportunidades. Primero Fabian Schär lo intentó de tacón en el primer palo en un córner (20) y al poco Haris Seferovic no acertó con un lanzamiento desde dentro del área tras una buena cesión de Embolo (26).



El exdelantero de la Real Sociedad volvería a desperdiciar una buena ocasión (41) dentro del área galesa por imprimir demasiada potencia a su disparo.



Los helvéticos no volverían a fallar. Connor Roberts no estorbó lo suficiente a Embolo que remató de cabeza a placer el buen centro de Shaqiri desde la esquina (49).



Con Suiza por delante, los 'Dragones' se estiraron, aunque la 'Nati' defendía bien, esperando su oportunidad para matar el partido, como pretendió Embolo en una linda jugada que no entró por escasos centímetros (66).



Ahí terminaría la alegría en la grada del país alpino. En un córner sacado atrás en corto, el galés Joe Morrell recibió el balón y su centro encontró la cabeza de Moore, cuyo remate esta vez sí hizo inútil la estirada de Sommer (74).



Con 1-1 en el marcador, Suiza y Gales no quisieron especular y buscaron atropelladamente romper la igualada. Mario Gavranovic, que acababa de ingresar al terreno de juego por Seferovic lo consiguió, pero en fuera de juego, anulando el árbitro el tanto tras consultar con el VAR.