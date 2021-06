James Rodríguez explota ante Reinaldo Rueda: "Me faltó el respeto, que no me vengan con huevonadas"

En la víspera del inicio de la Copa América 2021, la estrella de la selección de Colombia en la última década, James Rodríguez, arremete ante el entrenador del combinado cafetero, Reinaldo Rueda, por dejarle fuera del máximo evento continental.

La razón de su ausencia es porque el estratega nacionalizado hondureño piensa que lo mejor para James es que se recupere al 100 por ciento físicamente, pues este disputó poco o nada en el último tramo de temporada con el Everton para estar listo para el certamen al cual, finalmente, no fue convocado.

Esto molestó a James, emitiendo una carta donde expresaba su dolor por no ser tomado en cuenta, mostrándose disgustado por la decisión de Rueda, quien días después respondió su mensaje en conferencia de prensa con la misma postura.

Sin embargo, Colombia brilló sin él en la jornada 5 y 6 de las eliminatorias mundialistas al golear a Perú 3-0 y remontarle un 0-2 en contra a Argentina en casa, a quien le empató en el último minuto.

Este domingo, Rodríguez, en un live de Instagram soltó el veneno ante la situación junto a jugadores del combinado nacional, Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúniga, refiriéndose a ellos como a sí mismo como los "exseleccionados de Colombia".

Lo que dijo

James: "El comando técnico decidió no contar conmigo y está bien, pero me faltaron el respeto. Yo estaba listo para jugar la Copa América. Si a mí me dicen no me gustas como jugador y no estás en el proyecto. Listo, cierro el culo y me voy".

James: "Me dolió que no me convocaran para la Copa America, si te digo que no soy un mentiroso. Es una decisión del cuerpo técnico. Yo no la comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que a te digan: 'No cuento contigo porque no me gusta cómo juegas".

James: "Siempre, incluso estando mal, me puse la camiseta de la Selección y rendí... De los 80 partidos jugué mal 5 o 10 ¿Y los otros 70? que no me vengan con huevonadas. Yo estoy 100% para jugar la Copa América.

James: “Yo hago fuerza para que ganen y hagan una muy buena Copa, eso es lo que yo quiero. Yo sí quería estar, si yo te digo que no soy un mentiroso. Hay gente que dice que yo no estaba bien, pero yo quiero que recuerden que igual estando no tan bien me ponía la camiseta y siempre rendí; así que no me vengan ahora con huevonadas porque yo tengo la consciencia muy tranquila”.