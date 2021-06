¿Con qué camiseta? Henry Figueroa reaparece jugando al fútbol luego de un año en el anonimato

Henry Figueroa es seguro que no vive sus mejores momentos tanto personal como futbolísticamente. El que fuera el defensa titular de la Selección de Honduras y acompañante de Maynor Figueroa, ahora se tiene que conformar con jugar de manera burocrática.

El exjugador del Motagua, Marathón y Alajuelense de Costa Rica fue suspendido temporalmente desde julio 2020, sin embargo, el jugador, de 28 años, aún no ha sido juzgado por supuestamente infringir dos artículos del Código Mundial Antidopaje cuando jugaba en Costa Rica.



Ahora Henry Figueroa ha reaparecido en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, jugando la Copa Mariachi, un torneo bastante popular en tierras gringas donde actúan exfutbolistas profesionales de bastante renombre. El hondureño lo hizo con la camiseta de Honduras y la "H" en el pecho.





Cabe recordar que para el mes de marzo de este 2021 estaba pactada la fecha de sentencia de Henry Figueroa, sin embargo la fue postergada a petición de la defensa de Figueroa. La sanción puede ser de dos hasta cuatro años.

- Fabián Coito lo recordó -

Recientemente, antes de que la Selección de Honduras viajara al Final Four de la Concacaf, en entrevista con DIEZ, Fabián Coito recordó la ausencia de Henry Figueroa en el combinado nacional.

El seleccionado nacional hablaba de la escasez de defensores centrales en el elenco hondureño y lamentaba el problema que el defensor enfrenta.

"Es una posición donde hemos perdido para mi gusto un gran jugador como era Henry Figueroa, un gran defensa central, de los jugadores que más me sorprendió cuando yo llegué a Honduras, hoy Henry tiene un impasse que no podemos contar con él a corto plazo. Denil Maldonado está con una lesión, tenemos pocos futbolistas en esta posición, Maynor, si hablamos que Boniek le está pasando factura la edad, también a Maynor, por supuesto, eso es innegable, por lo tanto debemos buscar buenos futbolistas, es importante que aparezcan. Boniek pudiera ser una solución a corto plazo", decía cuando se le consultó sobre la nueva posición de Boniek García en el Houston Dynamo.

¿Ha hablado con Henry Figueroa?, se le consultó. "La última vez que hablé con él fue cuando estábamos haciendo el viaje en marzo a Europa, luego intenté localizarlo y no he podido, siempre he intentado hablar con él y hemos hablado aún cuando él ha estado fuera de la selección. Me siento cómodo charlando con él, me gustaría por supuesto volver a tenerlo", dijo.