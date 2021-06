Tyson Nuñez medita su regreso al fútbol para retirarse en Liga Nacional con el Victoria

El laureado delantero hondureño Milton Omar "Tyson" Núñez (48 años) no da tregua a su retiro oficial como futbolista profesional después de un año sabático en donde incursionó en la política como candidato a diputado en el Congreso Nacional de Honduras.



Antes del inicio de la pandemia, Tyson Núñez tenía contrato con el jaibo, de hecho participó en varios partidos bajo el mando del entrenador Wilmer Cruz pero sus compromisos con la política lo hicieron darle una pausa al fútbol.



Ahora con el regreso del Victoria a la Primera División de la Liga Nacional de Honduras, el futbolista que compartió momentos de gloria junto a viejos lobos a nivel de selección nacional como Carlos Pavón, Amado Guevara, Saúl Martínez, Jairo Martínez, entre otros, anhela y revive su sueño de retirarse en el máximo circuito.



"Hoy se logra el objetivo. Ha sido un Victoria diferente, un Victoria que ha creído en lo que ha hecho a lo largo del torneo buscando hacer el mejor fútbol. Eso lo tiene hoy en la Primera División. Este equipo ha hecho mérito para volver", dijo a DIEZ Tyson Núñez sobre la hazaña obtenida.





Sobre la idea de volver a la plantilla manifestó que "es una cuestión que no la puedo confirmar, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días o meses. Mi sueño siempre ha sido retirarme en Victoria. Tuve un año sabático fuera del fútbol y quieras o no, no puedo quedarme con esa picazón en los pies y decir -me retiré, en silencio-. En este momento no lo puedo decir, hay que platicar con la directiva".



Además, hace énfasis en volver a jugar junto a su hijo, Josué Núñez. "Es un deseo, sabrá Dios si se cumple o no. Mi cariño está con Victoria porque es un equipo de familia", añadió



El carismático jugador Tyson Núñez guardó lugar para felicitar al equipo, un objetivo logrado después de cinco años de haber perdido la categoría en la Primera División.



"Yo entré al vestidor a saludar a los muchachos, se miraban triunfadores. Ya tenían el marcador a su favor y hoy era simplemente ganar. Hicieron un gran torneo, hoy salieron todos los que son Victorias y el equipo en sí hizo un gran trabajo", expresó.





Milton Núñez tiene más de 20 años de carrera como futbolista en donde ha llegado a vestir las camisetas de varios clubes nacionales e internacionales. En el extranjero se le reconoce mucho por su paso en el Nacional (Uruguay), Comunicaciones (Guatemala), Pachucha y Necaxa (México).