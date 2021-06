Polémica en Francia: Mbappé confirma su roce con Giroud y se pronuncia sobre su futuro

Kylian Mbappé hubiera "preferido" que Olivier Giroud hiciera sus críticas "en el vestuario y no en la prensa" tras el amistoso contra Bulgaria, declaró este domingo el delantero del PSG, que dijo estar "afectado" por este episodio aunque no quiere "hacer una historia".

"Quería venir aquí el jueves (conferencia de prensa) para explicarme, después he hablado con el entrenador y no era el mejor momento, por lo que obedecí y vine hoy", dijo el delantero en la sala de prensa de Clairefontaine.

"Estaba un poco afectado por esto pero no voy a hacer una gran historia. Estamos aquí para representar al equipo de Francia y el equipo de Francia sigue siendo lo más importante. Tenemos una gran competición y las pequeñas cosas no pueden perturbar nuestra preparación", añadió.

Tras el Francia-Bulgaria, Giroud se quejó de falta de buenos pases antes de que marcara un doblete en la recta final (3-0). Mbappé lo percibió como una crítica hacia él, según varios artículos de prensa.

"Le vi en el vestuario, le fui a felicitar por los goles y no me dijo nada, luego lo vi en la prensa", dijo Mbappé.

"Hubiera preferido que viniera y que incluso fuera más virulento. En el vestuario si tengo algo que decir a alguien lo voy a decir y se quedará en el vestuario, no tengo ningún problema" añadió el campeón del mundo de 22 años.

"No quiero que esto perturbe al equipo, tenemos ya pruebas muy difíciles, no vamos a poner palos en las ruedas", concluyó.

Francia debuta el martes en la Eurocopa ante Alemania en Múnich, en un plato fuerte de la primera fase.

SU FUTURO

A Mbappé le volvieron a preguntar sobre su futuro en el PSG, con quien termina contrato ej junio del 2022 y de momento se resiste a renovar.



Mbappé podría ir al Real Madrid la próxima temporada.

"Eso no me interesa ahora, estoy aquí para representar el equipo de Francia, el PSG tiene todo el respeto de mi parte, lo más importante es el equipo de Francia para no perturbar los otros jugadores y el grupo", observó.

"Lo que sí que quiero dejar claro es que nunca he pedido a un jugador, ni a Leonardo (director deportivo), ni nadie del PSG. Yo soy apenas un jugador de fútbol que tengo que contentarme con lo que hago en el campo", añadió.