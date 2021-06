Día y hora de los playoff de vuelta de eliminatoria de Concacaf entre Curazao-Panamá, El Salvador-San Cristóbal y Canadá-Haití

Los playoff de la Concacaf que dan acceso a la Octagonal Final del camino a Qatar 2022 están emocionantes y algunos cruces al rojo vivo. Panamá se complicó, que a pesar de haber ganado 2-1 a Curazao la ida, está contra las cuerdas.

Los canaleros, que son dirigidos por el danés Thomas Christiansen, podrían quedar al margen de la fase final de la eliminatoria si Curazao los vence en su casa 1-0, esto por la condición del gol de visita. A Panamá le sirve ganar o un empate ante los curazaleños. Juegan este martes a las 6:00 pm en el Ergilio Hato.

Mientras que en las otras dos llaves la situación parece un poco más calmada, mucho más con El Salvador, que apabulló 0-4 a la modesta selección caribeña San Cristóbal y Nieves con espectacular actuación del delantero David Rugamas.

Los cuscatlecos, de la mano del histórico y mundialista con Estados Unidos, Hugo Pérez, quien sustituyó en el banquillo al mexicano Carlos de los Cobos, nada más sellará la clasificación al Octagonal Final en el mítico Cuscatlán. El juego también es el martes a las 7:05 de la noche.

Por su parte, el tercer juego que define a otro clasificado a la siguiente ronda es entre Canadá y Haití. Los de la Hoja de Maple vencieron 0-1 a los haitianos en la ida con gol de Cyle Larin y querrán liquidar la serie en su casa este martes a la 7:05 de la noche. ¡Hay que poner ojo al gol de visita!

Los juegos del próximo martes

Curazao vs Panamá | 6:00 pm (1-2 global)

El Salvador vs San Cristóbal y Nieves | 7:05 pm (4-0 global)

Canadá vs Haití | 7:05 pm (1-0 global)

- El reglamento de la FIFA en esta instancia -

En el sistema de eliminatoria a doble partido, ambas selecciones jugarán un partido como local y otro como visitante. El orden se determinará por sorteo, efectuado por la FIFA. La selección que marque el mayor número de goles en ambos encuentros se clasificará para la siguiente ronda. En caso de que ambas selecciones anoten el mismo número de goles en los dos partidos, los goles marcados como visitante puntuarán doble. En caso de que sea igual el número de goles marcados por cada una de las selecciones como visitante o si ambos partidos terminaran en empate a cero, a la finalización del segundo encuentro se jugará una prórroga (dos partes de quince minutos cada una). La prórroga formará parte del partido de vuelta. Conforme al procedimiento establecido en las Reglas de Juego, si no se anotara ningún gol durante la prórroga, se deberá pasar a la tanda de penaltis para definir al ganador. Si ambas selecciones consiguieran el mismo número de goles en la prórroga, se declarará ganador al equipo visitante, ya que los goles marcados como visitante cuentan doble.

