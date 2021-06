Messi previo al debut en Copa América: "Mi mayor sueño es conseguir un título con la selección"

Argentina debuta ante Chile este lunes (3:00 pm) en la Copa América 2021 y Lionel Messi habló previo al duelo en conferencia de prensa.

Messi ha dejado claro que su gran sueño es poder conseguir un título con la albiceleste, algo que se le ha negado en los últimos años.

"Siempre estoy disponible para intentar estar con la Selección, estoy al máximo, es mi mayor sueño conseguir un título con la Selección, intentaré seguir buscándolo hasta que se pueda", expresó Messi.

Sobre cómo llega Argentina a la Copa América, esto dijo Messi: "Creo que llegamos en un buen momento, hace mucho que no nos juntábamos, creo que hicimos dos buenos partidos pero necesitamos una victoria. Hay que ganar para seguir creciendo".

"Siempre intentamos hacer un grupo fuerte, armar un equipo competitivo. Ya venimos trabajando hace tiempo con la misma idea, creo que seguimos en formación, pero por buen camino", agregó.

Messi destaca que jugar con Argentina siempre es especial para él. "Las competencias con la Selección siempre son especiales. Nunca imaginé poder jugar tantos partidos con esta camiseta. Siempre vivo el día a día e intento dar el máximo", subrayó.

A DAR EL GOLPE

"Si bien llegaron chicos nuevos, creo que la idea y la forma de jugar de la Selección es bastante clara. Creo que es el momento de dar un golpe y esta Copa es una gran posibilidad".



EL COVID-19

"Nos preocupan los brotes de covid porque no sabemos qué puede pasar. Intentamos hacer lo mejor posible para que no pase, pero a veces no depende de nosotros".

DE PAUL Y SU PAPEL

"De Paul es un jugador importante adentro de la cancha, tanto con pelota como sin pelota, intentamos de buscarnos y estar siempre cerca, por mi posición y la suya. De a poco nos fuimos conociendo y me siento bien jugando con él".