Patrik Schick arrolla a Escocia con golazo de mediacancha y ponen líder a República Checa en la Eurocopa

Dos goles del delantero Patrik Schick arrodillaron a Escocia (2-0) y situaron a República Checa líder del grupo D, en el que también está Inglaterra, este lunes en el estadio Hampden Park de Glasgow.

El delantero del Bayer Leverkusen adelantó a los checos cerca del descanso (42) con un buen cabezazo y en la reanudación hizo uno de los goles de la Eurocopa con un tiro desde el centro del campo, aprovechando que el arquero escocés David Marshall estaba adelantado (52).



La victoria posiciona a República Checa como líder de la llave D, con los mismos tres puntos que Inglaterra, quien el domingo se deshizo por la mínima de Croacia y por tanto cuenta con una peor diferencia de goles.



Escocia y República Checa, conscientes de que enfrente tenían al, a priori, rival más asequible del grupo, salieron a por el primer gol desde el pitido inicial.

Los checos fueron los primeros en avisar. Schick recibió en el área escocesa un pase de Jan Boril y su disparo fue desviado por Marshall como pudo (16).





Los locales no tardaron en responder. El capitán escocés, Andy Robertson, se internó por el costado izquierdo y sirvió, raso, al punta Lyndon Dykes pero su disparo no vio puerta (18).



Escocia, ausente de una gran competición internacional desde el Mundial de Francia-1998, se fue animando. Robertson protagonizó un rápido contrataque y chutó una vez en el área checa (32), pero su golpeo se topó con el portero Tomas Vaclik, que mandó el balón a córner.



Los equipos fueron asentándose en el terreno de juego y el duelo fue perdiendo intensidad. Cuando parecía que los futbolistas se irían al descanso con 0-0, Schick alojó el balón en las redes escocesas con un testarazo a centro del lateral derecho Vladimir Coufal (42), que había recibido después de un mal saque de esquina de los suyos.



- Gol desde el centro del campo -

Tras el paso por vestuarios, ambos conjuntos gozaron de sendas ocasiones. Marshall desbarató un chut de Vladimír Darida (47) mientras que el larguero evitó el empate para Escocia por medio de Jack Hendry (48).



Justo después, llegó uno de los goles que estará en el recopilatorio final de esta Eurocopa. Schick obtuvo la bola en la línea del centro del campo, vio a Marshall adelantado y probó suerte, entrando su tiro de manera inapelable en el arco escocés (52).



Espoleada por su afición, Escocia no le perdió la cara al partido después de semejante mazazo y Vaclik debió emplearse a fondo para detener los intentos de Dykes en el minuto 62 y en el 66. Las fuerzas se fueron agotando y el luminoso ya no se movió más.