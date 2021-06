Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su futuro: "Lo que venga, va a ser para mejor"

"El récord más bonito sería ganar la Eurocopa dos veces seguidas", señaló este lunes el capitán portugués Cristiano Ronaldo, que el martes se convertirá en el primer futbolista en jugar cinco ediciones del torneo continental cuando salte al césped del Puskas Arena para medirse a Hungría.

El cinco veces Balón de Oro es el hombre-récord de la competición, ya que además es el futbolista con más partidos (21) y más goles (9), empatado con Michel Platini.

El covid y la baja de Cancelo

Portugal perdió a su lateral derecho titular Joao Cancelo el domingo tras dar positivo al covid-19.

"Es una pena lo de Joao. Pero no estamos preocupados. El covid-19 es un tema que cansa a todos. Cuanto más piensas en algo, la concentración se desvía más hacia eso. No hablamos del covid-19. Seguimos todas las indicaciones y no estamos concentrados en eso, sí en los partidos", dijo Ronaldo.

¿Mejores que en 2016?

En la Eurocopa de Francia-2016 Portugal logró su primer título mayor, en un torneo en el que demostró una gran capacidad de sufrimiento y cohesión en un grupo liderado por Ronaldo.

"Como equipo no sabemos cómo estamos. La competición dirá si somos mejores o peores. Somos diferentes al de 2016. Es un equipo más joven, con un potencial enorme", dijo CR7 sobre una selección que ha incorporado a talentos como Bruno Fernandes, Diogo Jota o Joao Felix.

"El equipo lo ha estado haciendo bien, estamos preparados. Espero que mañana empecemos con buen pie, que es muy importante en este tipo de competiciones. Vamos a jugar contra un equipo muy bien preparado, fuerte en defensa, que tendrá el apoyo de su público, la afición es importante", añadió Cristiano Ronaldo sobre un Puskas Arena que llenará sus casi 70.000 localidades, una excepción en esta Eurocopa.

"Pero estamos preparados física y emocionalmente para hacer una buena competición. Tengo la certeza de que haremos una buena Eurocopa", subrayó.

Su futuro

A Cristiano Ronaldo le preguntaron en la rueda de prensa virtual por su futuro tras la Eurocopa y el interés de varios grandes clubes europeos por ficharlo.



Cristiano Ronaldo no confirma que vaya a seguir en la Juventus la próxima temporada.

"Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo (en la Juventus) o salgo, eso no es lo más importante en este momento. Estoy centrado en mi selección, porque no se juega una competición de esta magnitud todos los días. Es mi quinta Eurocopa, pero en mi cabeza es como si fuese el primero".

"Si tuviera 18 o 19 años, a lo mejor no dormiría pensando en mi futuro. El foco está en la selección. Es mi quinta Eurocopa", añadió.

Finalmente el hombre de las cinco Copas de Europa habló del secreto para mantenerse al más alto nivel.

"Siempre me he tenido que adaptar. La inteligencia de un jugador de fútbol es adaptarse a condiciones diferentes. Para tener longevidad es necesario. He tenido que adaptarme desde los 18 a los 36 años, y todas las épocas han sido positivas", señaló.