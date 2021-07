Julimar Ávila, la nadadora graduada en Boston University que ha hecho historia en Juegos Olímpicos de Tokio

Una nueva atleta hondureña está viviendo un sueño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Se trata de Julimar Cecilia Ávila Mancia, quien ha logrado este martes un hito histórico para Honduras clasificando a la semifinal de los 200 metros mariposa en su segunda aparición en la competencia.

Ávila no solo clasificó a la siguiente fase, sino también marcó un nuevo registro a nivel nacional pulverizando lo hecho por Michel Ramírez ( 02:17:32) en los CCCAN 2021 con un tiempo de 2:15:36 segundos.

¿QUIÉN ES ESTA CHICA Y CUÁLES SON SUS ORÍGENES?

Nacida el 21 de enero de 1997 en Boston, Massachusetts, Julimar ha practicado esta disciplina desde que era una pequeña de cinco años, compitiendo a los ocho en las albercas de Delfines Sampedranos de San Pedro Sula, a quien representó en distintos eventos nacionales e internacionales, a pesar de que siempre ha residido en tierras estadounidenses.

Es en el municipio de La Lima donde suele pasar sus días cuando visita cada verano a su Honduras, con quien impuso récords nacionales en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 en 50m (26.69 seg) y 100m libre (57.74 seg). En el Open International de Puerto Rico disputado en mayo de este año también registró marcas inéditas de 50m (28.18 seg), 100m (1:02.40 min), 200m mariposa (2:22.43 min) y 200m mixto (2:22.43 min). Nadie sostiene tantos récords nacionales en la rama femenina.



"Mi padre es de La Lima y madre es originaria de Trinidad, Santa Bárbara. He representado a Honduras desde los 10 años. Empecé a nadar desde los siete meses junto a mi madre, compitiendo hasta los cinco años en una piscina de la comunidad. En los veranos solemos viajar a Honduras para pasar los meses con la familia, por ello, mi papa empezó a buscar un equipo para que yo continuara entrenando, es ahí donde él conoció a Leonardo “Coro” González, entrenador de Delfines, con quien empecé a nadar desde entonces”, relató.

Julimar practica la natación desde que tiene memoria, todo gracias a su madre. “Cuando tenía 12 comencé a formarme como atleta con en una academia de la ciudad, pues inicié a trabajar más y empecé a representar Honduras en competencias internacionales”.



Ávila Mencía estudió en su adolescencia en Weston High School de Massachussets, entrando en 2015 a la prestigiosa Universidad de Boston para estudiar la carrera de Fisiología Humana que culminó en 2019. Posteriormente, realizó un post-grado en la materia y un certificado en Informática de la salud.

Por cuatro años, Julimar estudió la carrera de Fisiología Humana en Boston University. A pesar de nacer en la ciudad de los Celtics, Julimar se adjudica a sí misma como 100 por ciento hondureña, pues toda su familia, incluyendo sus hermanos, son nacidos en las tierras de Morazán, donde no ha hecho más que participaciones en natación que generan orgullo.



“Desde niña todo lo que he querido hacer es representar a Honduras en los Juegos Olímpicos, cosa que cuando me di cuenta que se cumpliría, la emoción fue enorme. Lo vi mediante una publicación de Instagram de la Federación e inmediatamente llamé a mis padres para darles la noticia. Me siento super feliz, he nadado por mi país desde hace 19 años y lo que haré en Tokio es un sueño hecho realidad, solo espero dar lo mejor de mí y dejar a la nación en lo más alto”, dijo Ávila.

“Desde la pandemia no he dejado de entrenar, claro, paré en agua, pero mi trabajo continuó. Tuve que moverme en marzo de Florida, donde me encontraba entrenando en la Universidad de Florida State junto al coach que llevó a Londres 2012 a Karen Vilorio, hacia Massachussets por el crecimiento de la enfermedad en la ciudad. Finalmente, gracias al apoyo de la Federación y de FINA, obtuve la beca de entrenar con Azura Florida Aquatics desde noviembre”, continuó contando.

Julimar Ávila, en Estados Unidos, entrena diariamente de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. “Antes de la pandemia, yo era quien sostenía más puntos FINA en la rama nacional, esto por mi marca de 2:04.30 minutos logrados en 200m libre en los TYM Pro Swim Series en 2020, lo que me valió 750 pts. Sin embargo, no sabía si iba a ser la seleccionada, ahora mi meta es ir superándome y clasificando, pues lo que quiero es representar a Honduras entrenando fuerte para tener oportunidades. Estoy llegando a tiempos que no tocaba desde 2013, me siento en confianza por mi arduo trabajo, solo quiero nadar lo más rápido en Tokio y cumplir con mi sueño”, concluyó.





Números de Julimar Ávila en los eventos más destacados de natación



-Juegos Panamericanos 2011 (Guadalajara, México)



Final B en 100m libre



-Juegos Centroamericanos 2013 (Costa Rica)



2do 50m libre



2do 100m libre



3ro 200m libre



1ro 100m mariposa



1ro 200m mariposa



1ro 200m combinado



1ro 4x200m relevo



2do 4x100m relevo



1ro 4x100m relevo combinado



-Mundial Piscina Larga 2013 (Barcelona, España)



100m libre



200m mariposa: Récord Nacional: 2:19.56



-Mundial FINA de Natación Junior 2013 (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)



100m Mariposa



100m Libre



- “Mejor atleta hondureña del año 2013 en la disciplina de Natación” (15/03/2014)



-Juegos Olímpicos de la juventud 2014 (Nanjing, China)



200m Mariposa



100m Libre



-Mundial Piscina Larga 2017 (Budapest, Hungría)



100m mariposa



100m libre



-Juegos Centroamericanos 2017 (Nicaragua)



3ro 50m mariposa



3ro 4x100m libre



1ro 4x200m libre



3ro 4x100m combinado



-Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (Barranquilla, Colombia)



Final B: 100m libre



200m libre



100m mariposa



-Juegos Panamericanos 2019 (Lima, Perú)



Final B en 50m libre



Final B en 100m libre



-Open Internacional de Naco 2019 (República Dominicana)



1ro 200m libre



1ro 100m libre



1ro 200m combinado



-TYR Pro Swim Series 2020 (Tennessee)



Finales 200m libre 2:04.30 Récord Nacional

Finales 200m combinado



-Open Internacional de Puerto Rico 2021 (Puerto Rico)



3ro 100m Libre



2do 200m Libre



1ro 200m Mariposa: Récord Nacional 2:18.38



4to 100m mariposa: Récord Nacional 1:02.40



50m libre: Récord Nacional 26.55