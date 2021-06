Platense va por Raúl Cáceres o un técnico argentino y el formato que apoyará para el Apertura 2021

Nabil Khoury, uno de los tres presidentes de Platense, habló con DIEZ sobre la planificación para el torneo Apertura 2021 y refirió al formato que apoyarán en la Asamblea de Liga Nacional.

La primera tarea de la nueva dirigencia selacia es sanear las finanzas del equipo para luego pensar en la conformación de una plantilla competitiva.

"Nuestra primer tarea es tratar el tema de la economía del equipo que está delicada y luego conformar un equipo competitivo. Pero basado en la filosofía de hacer jugadores jóvenes de casa con la instrucción de extranjeros de buena calidad para recuperar la imagen deportiva de antes donde peleábamos campeonato y no como ahora que peleamos descenso", dijo Khoury.

Raúl Cáceres entre las opciones

Ya comenzaron a evaluar nombres para el banquillo y tienen dos en carpeta. Uno nacional y el otro sudamericano.

"Tenemos dos opciones. Un técnico nacional y un argentino, cualquier decisión se analizará con la comisión deportiva del equipo. Pero vamos a buscar un entrenador que venga y trabaje con gente joven, eso nos interesa. Tenemos una buena camada de reservas más otros futbolistas que están pidiendo oportunidad", agregó.

¿Raúl Cáceres es la opción nacional que tiene Platense?: "Es una buena opción, pero habrá que ver su situación porque tengo entendido que tiene contrato con Juticalpa. Tenemos buenas referencias, es un técnico bien calificado y goza de la simpatía de una gran parte de los directivos nuevos del equipo".

Cáceres en Liga Nacional dirigió al Real de Minas de 2019 al 2020. En su estadía, el equipo se mantuvo alejado de la zona de peligro y consolidó a varios juveniles entre los que destacan el volante Carlos Pineda y el defensor José García.

"Raúl cuando dirigía al Real de Minas era uno de los que mejor jugaba fútbol y a Platense lo goleó varias veces", agregó.

El asistente técnico será alguien de la casa, por lo que Nicolás Suazo no seguirá ligado al equipo. El preparador físico lo definirán este martes.

No tiene temor de apostar a los jóvenes:

"Apenas este domingo concluimos la conformación de la directiva y estamos en el análisis de la situación económica. Eduardo Ramos y Mario Sierra son los encargados de esa área y van a ver un informe para luego ver la conformación del equipo basado en eso, que será competitivo. Por lo menos yo nunca le he tenido miedo a eso, en mi carrera como directivo siempre he apostado por los jóvenes, creamos una camada que generó bastante éxito y concluyó con un campeonato, volveremos a apostar por los jóvenes hondureños con cuatro jugadores extranjeros de calidad, no como los últimos 12 que solo llegaron a cobrar y algunos ni siquiera disputaron un partido".

El 21 de junio inician escauteo:

"Tenemos la idea de hacer un escauting de jugadores jóvenes para ver qué podemos encontrar. Hay muchos futbolistas que buscan la oportunidad y tendrán la chance de mostrarse. Será un asistente de la casa que maneja las reservas de INDEPOR y he pedido que nos lo facilite como técnico".

Sobre Nicolás Suazo:



"Ya no seguirá ligado a la institución porque es buena persona, pero siento que el gran error del Platense es que sus asistentes no vivían en Puerto Cortés y yo necesito a toda la gente concentrda en el equipo para que se entrene en la mañana y la tarde. Jhon Jairo acostumbró a los jugadores a entrenar por la mañana y luego todo el día sin hacer nada. Yo la agradezco a Nicolás, es un gran elemento e hizo un gran trabajo, pero queremos empezar una nueva etapa con nueva gente".

Sobre Ilce Barahona:

"Tengo entendido que está apalabrado con Real España, no sé si ya habrá firmado. Es un buen elemento, pero ya tomó su camino. Sus pretensiones no creo que las pueda cubrir platense, agradecemos por el tiempo prestado al equipo".

No hay pláticas de renovación con Jeancarlo Vargas:

"Desconozco su situación. Por eso se nombró a Charlie Zúniga como gerente deportivo, porque va a hacer las evalaciones de los jugadores que están sin contrato y platicar con todos ellos. Él definirá si se amoldan a la capacidad económica".

Yerson Gutiérrez, el único extranjero que se queda:



"El colombiano Yerson tiene contrato por seis meses todavía y tiene que cumplirlos. Se fue para Colombia y será el gerente el que dialogará para tratarlos de incorporar".

Inicio de pretemporada:

"Debemos esperar la asamblea de la Liga para definir cuándo se va a iniciar y si se va a jugar el campeonato para empezar a planificar. El viernes y sábado ya tendremos un panorama más claro de ello y el tiempo de formato".

¿Pedirá Platense que regrese la afición?

Nosotros tenemos que estar claros en algo. A la Liga se le ha negado la participación de aficionados en los torneos, pero vemos en Segunda División a Victoria y Pinares con una gran cantidad de aficionados y no lo entendemos. En televisión se vio que la mayor parte de ellos no andaban ni las mínimas medidas de bioseguridad que plantea Singer y la Liga si las ha cumplido. Vamos a esperar, será una decisión que se tomará en asamblea".

Eliminar el artículo de suspender jugadores por estar con la "H":

"El formato dependerá de la aceptación de los 10 clubes de eliminar el artículo donde se habla de suspensión de partidos cuando un equipo tenga cuatro o seis jugadores en una selección. También trataremos de programar y jugar en fechas FIFA. Eso de estar suspendiendo porque me llamaron jugadores cuando tenemos una plantilla de 35, 36 o hasta 40 jugadores, no es lógico".

El formato que apoyarán:

"Si se acepta jugar todas las jornadas sin suspensión, nada más que por causas de fuera mayor, nos vamos por jugar las 18 jornadas, semifinales y gran final. Sin repechaje porque no nos da chance porque tenemos torneos de Concacaf y Fechas FIFA. A menos que los repechajes como lo hizo México a un solo partido podría ser aceptable, pero todo se definirá en la Asamblea con los 10 clubes".