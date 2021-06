El polémico gesto de Cristiano Ronaldo contra una famosa marca de gaseosas en rueda de prensa

Cristiano Ronaldo causó revuelo en conferencia de prensa previo al partido de la selección de Portugal ante Hungría por la Eurocopa 2021 y no precisamente por una declaración, sino por un gesto contra uno de los principales patrocinadores del torneo organizado por la UEFA.

Antes de comenzar la tanda de preguntas, el ariete portugués retiró un par de botellas de la famosa marca Coca-Cola en modo de rechazo y reemplazándolas por una botella de agua. El luso hizo énfasis en la acción que había hecho y lanzó un mensaje.

''Agua'', expresó Cristiano cuando puso la botella del liquido vital sobre la mesa para sustituir a las gaseosas.

Esta situación no pasó desapercibida por usuarios en redes sociales. Algunos tomando el gesto de manera positiva, recordando la gran disciplina del futbolista a lo largo de su carrera, pues su dieta y ejercicio lo han mantenido vigente a pesar de su veteranía.

¿Por qué retiró las botellas de Coca-Cola?

Cristiano es un gran enemigo de los alimentos ultraprocesados y ya había mostrado su rechazo a esta marca en alguna entrevista, ya que no es de su agrado que su hijo consuma este producto al que es un gran consumidor.

''Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, en estos momentos todavía no lo es; bebe Coca-Cola y come papas fritas, él sabe que no me gusta, pero aun así lo hace'', comentó Ronaldo en 2020.

No obstante a su rechazo por este producto, CR7 protagonizó un comercial en oriente para la refresquera hace algún tiempo, cuando iniciaba su carrera profesional.