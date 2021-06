Javier Delgado habla de las renovaciones de Buba, Jhow, Mario, Vuelto y anuncia la nueva incorporación de Real España

Las vacaciones para Javier Delgado culminaron. El Directo Deportivo de Real España regresó al país y ya prepara la última semana de vacaciones del equipo sampedrano.



En declaraciones al canal oficial del club aurinegro, el "Sheriff" habló de los temas más importantes dentro de la vida de la Realeza y también anunció una nueva incorporación que se estará uniendo al club en los próximos días.

Leer más: ¡Apodo y número! Edwin Rodríguez, el jugador que asistió a una clausura en tacos y hoy es sensación



- Renovaciones de Buba, Jhow, Vuelto y Martínez -



"Con ellos he estado en conversaciones con sus representantes desde que terminó el torneo pasado, tanto Darixon, Jhow y de Luis, hemos estado en un estira y encoje como es normal en este tipo de nefociaciones. Espero llegar a un acuerdo con los tres. Con Darixon y con Jhow estamos muy cerca, con Luis estamos definiendo algunos aspectos, hay que recordar que se ha hablado de ofrecimientos de clubes extranjeros y esa es la parte que estamos tratando de dejar claro".



"Espero que esta semana los cuatro casos ya estén finiquitados, ya sea que firmen contrato con el club o que sigan su camino".



- Renovación Mario Martínez -



"Con Mario hemos estado hablando durante varias semanas para llegar a un acuerdo contractual, creo que ya hoy en la tarde se va a decidir y llegar a una decisión sobre la continuidad o no de Mario. Nos vamos a reunir con Elías Burbara, el Cuerpo Técnico y tomaremos la decisión".



- Posible incorporación de Ilce Barahona -



"Sí es posible lo de Ilce, lo que pasa es que está esperando una oportunidad que su representante le ha hablado desde algún tiempo. Él está muy interesado en seguir su carrera en el extranjero, eso lo entendemos, la última comunicación que tuve con Ilce fue el viernes... vamos a ver cómo se desarrolla, él tiene interés de estar con el club si no le sale esa oportunidad. La parte económica y contractual está arreglada, solo falta que él tome la decisión".

Te puede interesar: Vender hot dogs, jugar y estudiar; la vida ejemplar y llena de retos del futbolista Lázaro Yánez



- Alternativa a las bajas -



"Por supuesto que hemos tomado en cuenta la posibilidad de que no lleguemos a un acuerdo con ellos, hemos tenido ofrecimientos y seguimientos de jugadores nacionales, a nosotros solo nos queda una casilla de extranjeros, sea portería, mediocampo o ataque utilizaríamos esa casilla".



- Nueva incorporación oficializada -



"Esta temporada se va a incorporar un nuevo preparador de porteros, se trata de Pablo Miguel Leeb, es un entrenador de porteros argentino que ha estado en Costa Rica durante los últimos 7 años. Estuvo en Alajuelense, Herediano, Cartaginés, también en Irak y Municipal de Guatemala. Tiene una basta experiencia".

Real España iniciará su pretemporada de cara al Torneo Apertura 2021 esta semana, los aurinegros ya comenzaron con exámenes médicos y físicos a los jugadores que actualmente están en el país.