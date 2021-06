¡Nuevas medidas! Liga de Guatemala aprueba un tope salarial para futbolistas y causa polémica

En una decisión histórica e inédita, la asamblea de la Primera División decidió aprobar un tope salarial para los futbolistas profesionales. La moción fue incluida en el reglamento de competencia para la temporada 2021-2022, que deberá aprobar la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

La propuesta fue presentada por el Comité Ejecutivo de la Liga, presidida por el diputado José De León y el máximo de salario que podrá devengar un jugador por mes es de 10 mil quetzales, unos 31,000 lempiras (1,400 dólares).



Fueron 14 de 20 equipos los que aprobaron la idea del Comité Ejecutivo en una reunión ordinaria celebrada el pasado sábado, en las instalaciones de la Federación Nacional de Fútbol de dicho país.



Los máximos directivos de la Primera División argumentaron que la propuesta era necesaria para evitar los constantes problemas de demandas e incumplimiento de contrato que torneo a torneo tienen los equipos, algo que se ha agudizado con la pandemia.



Es la primera vez que una liga federada del fútbol guatemalteco asume una decisión de tal magnitud.

La decisión no ha sido tomado con buenos ojos por parte de el sindicato de futbolistas profesionales, quienes reaccionaron ante la propuesta de la Primera División, que consiste en poner un limite al salario de los jugadores.



"Como presidente del Sindicato no estoy de acuerdo. Creo que para poner un tope salarial hay que tomar en cuenta muchas cosas, sobre todo deben ser medidas consensuadas, incluyendo a los futbolistas. Esperaría que la Fedefut nos tome en cuenta para discutir este tema y evaluar si es viable o no", indicó Carlos Figueroa.